Legendás klubok várnak a Plázson Siófok nagystrandján, a Plázson ezen a hétvégén a sportoké és a bulizásé lesz a főszerep. A fekvenyomó és futó bajnokság mellett számtalan mozgásformát is ingyen ki lehet majd próbálni, majd miután leszállt az éj több helyszínen, párhuzamosan megy majd a szórakozás, ráadásul míg pénteken a Palace szellemiségét, addig szombaton a legendás Flört klub hangulatát idézhetjük meg. A Balaton tengerpartján, a Plázson ezen a hétvégén is rengeteg programmal várják a nyaralókat. Már augusztus 14-én, péntek este egy feledhetetlen programmal készülnek, ugyanis a Palace ismét megnyitja kapuit egy estére a Plázs Arénában, ahol a zenéről Loving Arms, Newik, Bricklake, Bárány Attila és a Katapult DJ csapata gondoskodik. Másnap ugyanitt egy másik legendás hely, az idén bezárt Flört kel új életre. A Flört Classic esten Sterbinszky, Slam Jr és Szeifert idézik meg az elmúlt harminc év legjobb pillanatait.



A hajnalba a Summer Dance w/BSW pörget át, ahol BSW, Yamina és Purebeat lesznek a lejátszóknál a sand stage-nél, míg akinek nem volt elég a nosztalgiából, azok a Wannabe Beachen táncolhatnak tovább a kilencvenes és kétezres évek legmenőbb dalaira. A hétvége levezetéséről a Rakonczai Piano est gondoskodik vasárnap.



Bár a Plázs egész nyáron rengeteg sportolási lehetőséget kínál, ez a hétvége azonban dedikáltan a sportolásról fog szólni.



Szombaton és vasárnap ugyanis vár a Nestlé Fitness - Just Clear Beach Fitness Fesztivál, ahol hat színpadon zajlanak majd az események és rengeteg új mozgásformát is kipróbálhatunk ingyenesen. Edzhetünk Czanik Balázzsal, Sifivel, Péntek Enikővel, Tatarek Rezsővel, a Boksz Team-mel és Borsodi Balázzsal is, tesztelhetjük milyen a spinning, a kangoo, a walkenergie vagy éppen egy animal flow edzés. A mozgáson túl a kiállítóktól tanulhatunk az egészségmegőrzésről, helyes étkezésről is, de különféle versenyeken is szurkolhatunk.



A hétvégén lesz a Just Clear Nemzetközi Testépítő és Fitness Kupa nyári versenye FitModel Bikini Fitness és Men's Physique kategóriában, Pump & Run verseny, a Fekvenyomó Balaton Kupa és a Cross Fit Bajnokság is. [2020.08.13.]

