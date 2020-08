Magyar kultúra a Balatonon A Balaton - és környékének - kulturális életéről, pezsgő társasági estélyekről, a sétahajózásokról számos legenda kering. Talán ez ihlette meg Bánfalvy Ágnest, hogy művészeti stúdiójával (Bánfalvy Stúdió) hajóra vigyen kulturális előadásokat könnyed, nyári hangulatban. Nem különb szereplőket kért fel a produkciókra, mint Vastag Tamás, Gregor Bernadett, Cseke Katinka. Talán a Balaton csodálkozott legjobban, mikor a szokásos diszkóhajó helyett, kultúrhajó szelte habjait Siófoktól Tihanyig, Füreden át. A majd hét órás út alatt az utazók megtapasztalhatták, miszerint a kultúra lehet szórakoztató is, sőt, a balatoni nyár, a hajóút, a mesés panoráma hangulatát is lehet fokozni. Igaz a csodás kilátás, most csak háttérként szolgált, a közönség figyelmét a hajó színpada kötötte le. Az utcaművészektől, a humorig, a zenei premiertől, a koncertig. Gólyalábas utcaszínészek fogadták a vendégeket, majd a kikötőben hagyták gólyalábaikat, és klasszikus mutatványokkal, zsonglőrködéssel szórakoztatták a legifjabbakat. Fontos, hogy kultúrát csempésszen a szórakoztatásba Majd Beleleznay Endre a tőle megszokott humorral már a szavakkal zsonglőrködött, felelevenítve a legnagyobb magyar szórakoztató művészeket is. - Az előadásnak vagy egy kultúrmisszió része is, hogy azért mesélek el történetetek róluk, hogy ne vesszenek el az emlékük. – mondta a népszerű humorista. Véleménye szerint, nagyon gyorsan elfelejtjük az egykori kiválóságainkat. Ő így próbált emlékezni rájuk, visszahozni őket, ha csak egy balatoni barangolás idejére is. Gregor Bernadett és Cseke Kata viszont már az örökéletű operettet hozták el a Balaton közepére, láthatóan boldogan fürödve a megérdemelt sikerben. A nagyszerű művész páros már régóta egy hajóban evez, évek óta lépnek fel együtt, ám olyan, hogy együtt egy duóban még most először! - 1998 óta dolgozunk együtt – mondta Gregor Bernadett. - De úgy, hogy csak ketten - és hogy nincs mögöttünk egy egész Hegedűs a háztetőn -, most először – tette hozzá Cseke Katinka. A humorral fűszerezett vadonatúj show műsorukban, Lehár és mai slágereket élvezhetett a nagyérdemű, a nevetést, a tapsot még a közelben vitorlázók is halhatták. „Ne csak átélj, hanem át is érj a színpadon…!” Lágyan hullámzó Balaton, lágyan hullámzó dallamok, simogató szellő, s mintha a lelkünk is megérintené valami. Kell ennél több? Az estet Vastag Tamás fellépése zárta. Olyan repertoárral készült, ami megérint, megfog, egy más világba, messzi, távoli vizekre viszi az összes jelenlévőt. - Amikor nem kifejezetten egy Vastag Tamás koncerten lépek fel, nem az önmegvalósítás a legfontosabb, hogy meg tudjam mutatni magamat! Hanem az, hogy olyat adjak, ami mindenkinek jelent valamit és valamilyen érzelmet ki tud váltani. - mondta Tamás. Átvinni a belsőt, az érzést, az apró csodát? Nehéz feladat ez, Tamásnak mégis sikerült. A nagy sikerre való tekintettel a Bánfalvy Stúdió művészei folytatják a kultúrmissziót. [2020.08.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kabir szolgáltatás [2020.08.13.]

