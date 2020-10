Aranylemez lett Leslie Mandoki albuma Alig több mint egy hónap alatt aranylemez lett Magyarországon a világhírű magyar zenész, Mándoki László és a Mandoki Soulmates albuma. Már a megjelenés hetében az eladási lista élén nyitott és ma is a második helyen áll a zenei albumok között a nemzetközi sztárok nevével fémjelzett Mandoki Soulmates duplalemeze - tájékoztatta az MTI-t pénteken a művész menedzsmentje.

A közlemény emlékeztet arra, hogy az album a külföldi piacokon is jól szerepelt: Németországban és az Egyesült Államokban az Amazon rockalbumlistáján is az első helyen nyitott a duplalemez, amelyet Leslie Mandoki maga is pályafutásának legfontosabb és legjobban sikerült művének tart.



"Különös jelentősége van a számomra, kiemelt helyet kap a stúdió falát díszítő aranylemezek között a magyarországi elismerés" - idézi a közlemény Leslie Mandokit.



A zenész-dalszerző emlékeztetett arra, hogy bár mindig is "pesti srácnak" vallotta magát, sajnos külföldre kellett indulnia 45 évvel ezelőtt szerencsét próbálni. "Ezért most óriási öröm és megtiszteltetés, hogy a szülőhazám közönsége megbecsül az elismerésével és figyelmével" - fogalmazott.



Leslie Mandoki mentorait is méltatta: "méltó tisztelgés ez a díj egykori tanáraim, zenésztársaim előtt is, akik tanítottak, segítettek és inspiráltak a fiatal éveim alatt. A nevek hosszú sorából itt is kiemelném Szakcsi-Lakatos Bélát és a Syrius zenekart".



A duplaalbum első, Living in the gap címet viselő korongján dalaival az aktuális társadalmi kihívásokra irányítja rá a figyelmet a csaknem fél évszázada Németországban élő magyar zenész-producer. A második lemezen Bartók Béla Magyar képek című darabjának feldolgozása hangzik el olyan művészek előadásában, mint Bobby Kimball (Toto), Ian Anderson (Jethro Tull), Nick van Eede (Cutting Crew), Jack Bruce (Cream) vagy a fiatalabb korosztályt képviselő Cory Henry. MTI [2020.10.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Dumps.Services - Real Dumps Shop 2020 CD/MC/bakelit [2020.10.20.]

Kotta gyűjtemény zongoristáknak kotta [2020.10.04.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu