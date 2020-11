Budapest, Veszprém és Esztergom is bemutatkozik az MTV EMA 2020 online showban Budapest mellett Veszprém és Esztergom is bemutatkozik az MTV EMA 2020 online showban - jelentette be a kormányszóvivő szombaton a Magyar Turisztikai Ügynökség Facebook-oldalán. Szentkirályi Alexandra elmondta, a fővárosban a műsor további két budapesti helyszínről is bejelentkezik, így az MTV díjátadó valamennyi követője megismerheti a főváros panorámáját és a Széchenyi fürdőt, ahol David Guetta, a világhírű DJ és producer zenél majd. Hangsúlyozta, a zenei esemény páratlan turisztikai reklámot jelent Magyarországnak. Az eseményhez kapcsolódó televíziós és online megjelenésekben 180 ország egymilliárd nézője ismerheti meg az ország híres helyszíneit.



A videóban - amelyben mások mellett megszólal Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 Kulturális Fővárosáért felelős kormánybiztosa, Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója és Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere - elhangzott, november 8-án, vasárnap a régióban elsőként, Londonnal együtt Magyarország lesz az egyik helyszíne a világ legnagyobb és legnézettebb könnyűzenei díjátadójának, az MTV EMA-nek.



Az adás során a nézők egy virtuális utazáson vehetnek részt és megismerhetik Magyarország emblematikus helyszíneit.



A showműsor alatt a világhírű magyar szupermodell, Palvin Barbara vezetésével elsőként Veszprémet, a királynék városát, láthatják a nézők, a másik vidéki helyszínen pedig a Dunakanyart és Esztergomot tekinthetik meg az érdeklődők. MTI [2020.11.02.]