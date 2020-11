Wellhello Diaz:"...ugráltunk örömünkben" Az énekesnek és párjának nemcsak a jó dolgokból jutott ki a lagzi előtt. Aggódtak, hogy ők maguk is elkaphatják a koronavírust, míg Diaz nagyszülei ezt megelőzve biztonsági okokból úgy döntöttek, nem vesznek részt a lagzin. Vegyes érzésekkel fogja maga mögött hagyni a 2020-as évet Diaz. Az énekes, dalszerző idén mondta ki a boldogító igent és bár folyamatosan dolgozik, újabb és újabb dalokat szerez a nehézségek őt sem kerülték el ebben az évben. „Több paránk is volt a vírus miatt idén. Előfordult, hogy olyan személlyel találkoztunk, akiről később kiderült, hogy koronavírusos. Kemény 24 óránk volt a feleségemmel, amíg a teszt eredményére vártunk. A feleségemnél, Patinál hullámokban néha még a sírás is előjött. Én is szomorú voltam, aggódtam, de amikor megkaptuk a negatív eredményt ugráltunk örömünkben. Aztán jött az a bizonytalanság, hogy meddig lehet és hogyan esküvőt tartani” – mesélt a nehéz időszakról Diaz, akinek némi szívfájdalom így is beárnyékolta élete egyik legszebb napját.

„Nagyon sokan, például a nagyszüleim nem tudtak eljönni az esküvőre a vírus miatt. Mamám régóta betegeskedik, veszélyeztetett ebben a helyzetben. Természetesen megértettem, hogy nem volt ott. Sok sportolóval jóban vagyok, ők sem tudtak ott lenni. Szerencsére így is jól sikerült az esküvőnk” – emlékezett vissza Diaz, aki kedvesével közösen szervezte a lagzit.



„Nem akartunk külön esküvőszervezőt, szeretünk szervezkedni, így mi intéztünk mindent. Mindenfajta zene volt, még mulatós is. A 90-es évek zenéjénél még Fluor Tomi is becsatlakozott a zenekarhoz és végignyomta az egész blokkot” – árulta el az énekes, aki közös tánccal is készült a násznépnek, melyet kedvesével közösen, majd barátaival együtt adott elő.



„A feleségemmel közös táncnál inkább én vittem a koreográfiát, a haverokkal közös táncban pedig igyekeztünk viccesre, mókásra venni az egészet” – elevenítette fel a Hazai Sláger műsorvezetőjének, Faragó Jankának Diaz.



