"Leszek én a hangod..." - megható dal jelent meg Az Autisták Védőotthonát támogatják az ismert művészek Szolnoki Péter, Duba Gábor, Z. Kiss Zalán közreműködésében jelent meg a szívhez szóló, sokatmondó „Leszek én a hangod…” című szerzemény. Ugyanezzel a címmel írta meg Z. Kiss Adrienn újabb könyvét is, melyben érzelmes, megindító, igaz történeteket olvashatunk Adrienn és Zalán autista kisfiáról, Csongiról. A könyv és a dal létrejöttével az Autisták Védőotthonát támogathatjuk. Szívszorító és egyben humoros kötettel rukkolt elő ismét Z. Kiss Adrienn, pedagógus. Második könyve 29 hiteles, átélhető történetet mesél el, megoldásokkal szülőknek, tanároknak - mindenkinek, aki autistákkal él, vagy dolgozik. Megismerhetjük a három fiú - az édesapa Zalán, a nagyfiú Csongi és a kis Beni - hétköznapjait, az édesanya szemszögéből. A főszereplő, a nagyobbik fiú, aki autista, nem beszél, ám ugyanúgy szeret mint a többi gyermek. Rendszerint feladatok elé állítja a szülőket, akik mindig megtalálják a megoldásokat a mindennapi feladatokra. Aki kezébe veszi, biztosan szeme nem marad szárazon, vagy a humoros vagy éppen a megrendítő sorokat olvasva. Adrienn heteken keresztül éjszakánként Csongi új történeteit írogatta: - Egy olyan anyuka vagyok, aki bár ápolásin van otthon az autista gyermekével (Csongorral), mégis mert nagyot álmodni. 2019 novemberében jelent meg az első könyvem (A szeretethez nem kellenek szavak címmel), ami a visszajelzések alapján segítség volt a sorstárs szülőknek. Kiderült, hogy a mi egyszerű hétköznapi történeteink bizonyítékként szolgálnak nekik, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal. Ezen felbuzdulva írtam meg a folytatást „Leszek én a hangod…” címmel. Hiszem, hogy ha lehetőségünk van rá, akkor szólnunk kell azokért, akik nem tudnak kiállni magukért. Hogy meglássuk a hús-vér gyerekeket, családokat, sorsokat. Szóval a nagyfiam autista. Nem tud beszélni, és nem zseni valamelyik amerikai filmből. Talán pont ezért fontos, hogy helyette meséljek. Hogy láthatóvá és hallhatóvá tudjam tenni őt is ebben a világban. Mert megérdemli, hogy több legyen egy statisztikai adatnál - mesélte érzelmekkel teli hangon Adrienn, aki azt is elárulta, miért támogatják idén is a speciális lakóotthont. - A könyv a Geobook Kiadó gondozásában jelent meg 2020 novemberében, és a bevételből az Autisták Védőotthonát támogatjuk. 2020-ban a karantén alatt világossá vált, hogy hosszútávon szükséges a védőotthonnak egy nagyobb épület, hogy az ott gondozott autista felnőttek megfelelő, kényelmes körülmények között élhessenek. Mi is ezt támogatjuk, és amennyiben lehetőségük van rá, akkor a Tulipános kert Facebook oldalon található aukció keretén belül bárki csatlakozhat, hogy ez az álom valóra válhasson, és egy tágasabb, korszerűbb épületben élhessenek az otthon lakói. November 13-20. között lehet egy nagyon különleges csomagra licitálni. Csongi festményeiből készült 2021-es falinaptár, maszk, valamint a BB’s Mom-egyedi családi ékszerek felajánlásával egy ezüst medál, az eddig megjelent könyveim kerülnek a csomagba. Az édesapa, Z. Kiss Zalán, a Pokolgép gitárosa rendkívül boldog, hogy ilyen fantasztikus felesége és gyermekei vannak. Nagy örömmel mesélt arról is, hogy ha valami fontosat szeretnének üzenni a társadalomnak, szó nélkül mellé állnak művésztársai. Így tett Szolnoki Péter és Duba Gábor is. - Kisfiunk autizmusa nap mint nap tanít bennünket, és büszkék vagyunk rá, hogy mindig inspirál bennünket valamire. A születésével megváltoztatott minket, és bízunk benne, hogy a közvetítésünkkel nem csupán anyagilag segít az akcióink bevételeivel, hanem nyomot hagy a világban. Segít a figyelmet azokra irányítani, akiknek a hangját nem hallhatjuk. Ezért is született meg a dal. Mérhetetlenül boldog vagyok, hogy Duba Gábor írta hozzá a szöveget, aki valahogy annyira megérezte, hogy mit szeretnénk a világba kiáltani, hogy ezt senki más nem tudta volna így. Az első pillanattól kezdve biztos volt, hogy ezt a líraibb dalt csak egyetlen énekes hangján tudnám elképzelni, aki nem más mint Szolnoki Péter. Peti az első kérésre az ügy mellé állt, és tehetségével, csodálatos hangjával pedig úgy tolmácsolja az üzenetet, ahogy megálmodtuk. Szolnoki Péter nagy szeretettel rögtön a kezdeményezés mellé állt: - Három gyermekes apaként mindig is mélyen megérintettek a gyereksorsok. Empatikus személyiségként pedig átérzem, hogy milyen lehet az ilyen helyzetben élő szülők élete, (a baráti körömben is van két család, akiket ezzel a feladattal áldott meg a sors) és igyekszem a saját eszközeimmel felhívni a figyelmet rájuk, segíteni nekik. Nagyon megtisztelőnek érzem, hogy Adrienn és Zalán engem kért fel ennek a dalnak az előadására, és hogy újra régi barátom, Duba Gábor dalszövegét énekelhetem. Nagy örömmel mondtam igent a felkérésre. Duba Gábor, a dal szövegírója is örömmel csatlakozott az akcióhoz: - Felelősségteljes szülőnek, apának lenni nehéz, ugyanakkor gyönyörű és izgalmas küldetés. Én is megélem nap mint nap, hiszen négy csodálatos gyermekem van. Adriennel és Zalánnal beszélgettem arról, hogyan élik át ők mindezt, milyen különleges feladatokat, ugyanakkor ajándékokat is kaptak. Szívet melengető beszélgetéseink után nem kellett gondolkodnom a sorokon. A szöveg álomszerűen született meg bennem, már csak le kellett írnom. Boldoggá tesz, hogy részt vehettem a dal létrejöttében, hogy Zalán rám bízta a szöveg megírását, és hogy Péter különleges hangján szólal meg, hozzá ráadásul huszonéves barátság és közös munka köt. [2020.11.24.] Megosztom: Szólj hozzá! 