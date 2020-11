Ezekkel folytatódnak az Opera közvetítései Haja Zsolt és Komlósi Ildikó estjeivel folytatódnak az Opera közvetítései, pénteken a Tercett-Trió adásában Franciaországhoz köthető zeneszerzők darabjai szólalnak meg. Haja Zsolt szombati áriaestjén ikonikus szerepei, a Figaro és a Papageno mellett a francia operairodalom remekeiből válogat. Egyik vendége Rácz Rita, aki nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is partnere, a meglepetésvendég pedig a pályája elején járó énekesnő. Az est művészeti vezetője Kováts Andrea, zongorán Jean Klára működik közre, a műsorvezető Mona Dániel lesz - közölte a dalszínház csütörtökön az MTI-vel. Másnap Komlósi Ildikóval folytatódik a MaszkBál közvetítéssorozata, vasárnapi műsorában a romantikus operairodalom hősnőit idézi meg, de egy ária erejéig a barokk zene világába is elkalauzolja a nézőket. Egyik vendége Sümegi Eszter, míg a meglepetésvendég egy pályáját kezdő énekesnő lesz. Az előadás művészeti vezetői Magyar Orsolya és Kováts Andrea, zongorán Szennai Kálmán működik közre, a műsorvezető Ókovács Szilveszter.



Pénteken a Tercett-Trió tizedik adásában főként francia vagy Franciaországhoz (is) köthető zeneszerzők darabjai szólalnak meg. Az Opera Kórus műsorában César Franck egy szerzeménye Csiki Gábor, Roska Dániel, Ollé Attila, Balás Péter (ének) és Andrássy-Neuenstein Krisztina (zongora) tolmácsolásában hallható. Léo Delibes női karra írt Mélodies ciklusából az Erdei nimfák és a Norvég leányok című dalok Töreky Katalin, Lénárd Katalin, Réder Katalin, Dudovits Blanka (ének) és Szirtes Katalin (zongora) előadásában hangzanak el.



Az Opera Zenekar művészei közül Mohai Bálint, Bánfi József és Tüske Aladár Rossini A sevillai borbély három áriáját Werner Gábor fagottra átírt változatában adják elő. Eugene Ysaye két hegedűre írt a-moll szonátájának I. tételét Nagao Haruka és Dimcevski Alexandre koncertmesterek szólaltatják meg. Hector Berlioz Krisztus gyermekkora című oratóriumából A fiatal izmaeliták trióját Biró Zsófia Katalin és Bán Máté fuvolaművészek, valamint Borosné Szilvásy Júlia hárfaművész adják elő, végül Wolfgang Amadeus Mozart G-dúr (Lodi) vonósnégyesének I. és II. tétele Rajka Imola (I. hegedű), Paul Éva (II. hegedű), Babácsi Csaba (brácsa) és Balázs István (cselló) előadásában zárja a programot. Az est rendezője Aczél András, műsorvezető Ókovács Szilveszter.



December 2-án 20 órától A kairói lúd, avagy A rászedett vőlegény című Mozart-pasticcio legjobb részleteit láthatják az érdeklődők az Opera Facebook-oldalán. A mű keresztmetszetét Juhász Katalin jelmezeinek felhasználásával Tóth Erika állítja színpadra.



Közreműködik Kovács István (Don Pippo), Bakonyi Anikó (Celidora), Biri Gergely (Calandrino), Szerekován János (Lionetto), Váradi Zita (Lavina), Balczó Péter (Biondello), Keszei Bori (Auretta) és Fülep Máté (Chichibio), valamint Jean Klára (zongora). Az est narrátora Mona Dániel. MTI [2020.11.27.]