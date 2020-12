Több kiváló zenész is szerepel az online karácsonyi üzenetben Online üzenettel készül a karácsonyra a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET); neves művészek közreműködésével forgattak klipet. Az online karácsonyi üzenetet az EMET és az NKA pályázóinak és a művészeteket szerető közönségnek készítették, egy betlehemes dalfeldolgozás és egy adventi Pilinszky János-idézet segítségével - olvasható a szervezők MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

Mint írják, a dalválasztás, a közreműködő művészek és a vizuális forma szimbolizálja az NKA küldetését, az együttműködés erejét a kulturális szektor minden szereplője között, valamint a különböző művészeti ágak és művész-korosztályok harmonikus együttélését.



Az A kis Jézus aranyalma kezdetű dalt operaénekesek, népzenészek, popénekesek, színművészek, ismert muzsikusok szólaltatják meg az EMET egyik kiemelt támogatottjával, a Szent Efrém férfikarral kiegészülve.



A klipben a Pilinszky-idézetet Molnár Piroska, a nemzet színésze adja elő, a további szólisták között van Annus Réka népi énekes, Fehér Elemér klarinétművész, Fischl Mónika és Fürjes Anna Csenge operaénekesnő, Gubik Petra színművész, Herczku Ági, Lakatos Mónika, Nagy Bogi és Zsédenyi Adrienn énekesnő.



A karácsonyi alkotást Lőrinczy György, az NKA alelnöke koncepciója alapján Novák Péter színész, énekes, szövegíró, zeneszerző, műsorvezető szerkesztette és rendezte. A dal átdolgozása Szokolay Dongó Balázs zenész munkája, míg a zenei rendezésért Salamon Beáta népzenész felelt.



A videoklipet a budaörsi Szeplőtelen Fogantatás Kápolnában forgatták, premierje az EMET és az NKA közös közösségi oldalán lesz és számos médiumban találkozhatnak vele a nézők 2020 karácsonyán. MTI [2020.12.17.]