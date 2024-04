Dupla előadással zárja az évadot a Misi mókus csapata A 2023/24-es évadban már csak két alkalommal, április 27-én 11 és 14 órakor lesz látható Peller Károly családi musicalje, a Misi mókus. A dupla előadáson a szereplőgárda csaknem valamennyi tagja színpadra lép, sőt a bravúros beugrást követően visszatér Kerényi Miklós Máté és Szkáli Edina is, illetve maga a rendező, Peller Károly is látható lesz két kisebb szerepben. Az évadban számtalan család izgulhatott a különc erdőlakóért, Misi mókusért, akit megbélyegeznek a társai különleges tulajdonsága, fekete farka miatt, és aki Szajkó néni meséjének hatására elindul megkeresni az örökké termő fát. A kicsiket és felnőtteket egyaránt megszólító családi musical, melynek zenéjét Nyitrai László írta, amellett, hogy tanít és szórakoztat, jótékony célt is szolgál: a produkció partnercége, a MiKoMi Kft. jóvoltából eddig több mint 250 nehéz helyzetben lévő gyermek és szülő tapasztalhatta meg a színház csodáját – talán életében először. Az alkotók és a kezdeményezés megálmodói ezzel a gesztussal is a darab egyik legfontosabb üzenetét erősítik: az egymás iránti empátiára és elfogadásra ösztönzik a nézőket. Ugyanezzel a gondolattal állnak színpadra a szereplők az április 27-i előadáson is, majd a társulat elbúcsúzik az évadtól, hogy a következő szezonban újult erővel térhessenek vissza a RaM-ArT Színházba. A két előadáson mindkét szereposztás színre lép, a címszerepben Tarlós Ferenc mellett a dalszövegeket is jegyző Cseh Dávid Péter lesz látható, partnereik pedig Kékkovács Mara, Vágó Zsuzsi, Horváth Dániel, Siménfalvy Ágota, Vígh Gergő, Pacskó Dorka, Oláh Béla, Braga Nikita, Albert Réka, Baki Eszter, Bóna Gábor, Várkonyi Hédi és Kósi Dalma. Bumba szerepében most is Kerényi Miklós Máté lép színre, aki bravúros beugrással, mindössze egy hét alatt állt be az előadás egyik kulcsszerepébe, Kígyóként és Gyurrrriként pedig visszatér Szkáli Edina, a produkció koreográfusa és rendezőasszisztense. Maga a rendező, Peller Károly is színpadra áll az évadzáró előadáson, csakúgy, mint februárban, matrózsegédként és cirkuszigazgatóként láthatja majd a közönség. A dupla előadásra jegyek még kaphatók. Fotó forrása: Misi mókus musical [2024.04.25.] Megosztom: