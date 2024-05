Mefisztóland a Katonában Április 27-én mutatta be a Katona József Színház a Mefisztóland című előadást. A Dömötör András, Benedek Albert és Laboda Kornél által írt művet Dömötör András rendezte, aki már Berlinben is színre vitte ezt a darabot, ám a budapesti előadás egy kicsit más színezetet kapott. A Mefisztólandben ott van minden, amit ma itthon megélünk és átélünk… Mefisztóland fővárosának ünnepelt színházában vagyunk, ahonnan – nagyon úgy fest – mennie kell az eddigi igazgatónak. Az Elnök és az Aorta, telibeszarva a Nyolcak tanácsát, új igazgatót akar a társulat élére. Legyen a színjátszás végre egészséges és derűs, ne szolgálja a nemzetközi jakobinus erők luciferi esztétikáját. Mert a kritikai gondolkodás bűn Mefisztólandban. Önök, kedves nézők, végignézhetik, hogy ebben az ördögi helyzetben mit tesz a társulat: ki milyen és mekkora alkut köt, hogy mentse a bőrét. Az emberek Mefisztólandban is emberek, hiába jár közöttük sántítva maga Mefisztó. Lesz, aki lázad, lesz, aki boldogan adja magát oda a Sötétségnek, és lesz, aki észre sem veszi, hogy már elveszett a lelke. Mefisztóland képekben - klikk a fotóra

„2015/16-ban a berlini Maxim Gorki Theater felkérésére írtuk ezt a darabot. Szeretem úgy látni, mint egy bizarr atlaszt, csodakamrát, szörnygyűjteményt: alaposan feltérképeztük, milyen szintjei és mélységei vannak a megalkuvásnak, milyen változatos formákat öltve tud meghajolni az emberi gerinc. Az Európa-szerte növekvő populizmus és nacionalizmus hatását szerettük volna megvizsgálni a művészetben. Klaus Mann Mefisztójának elemeiből kiindulva egy sötét és szabadszájú komédiát írtunk, amelyben egy – épp a Mefisztót próbáló – társulat tagjainak keserves megpróbáltatásait követjük végig. Akiknek nem sok esélyt adunk sajnos, mert egy ponton maga az Ördög fog megjelenni” – fogalmazott a rendező, Dömötör András, aki alkotócsapatával kifejezetten a Katona József Színház számára készít új szövegváltozatot, így új történetszálak és karakterek születnek majd a társulat tagjaira szabva. Az előadásban színpadra lép Bán János, Fullajtár Andrea, Kanyó Kata, Kiss Eszter, Lengyel Benjámin, Máté Gábor, Mészáros Béla, Szacsvay László, Takátsy Péter, Tasnádi Bence, Tóth Zsófia és Vizi Dávid. A díszletet Devicj Botond, a jelmezeket Nagy Fruzsina tervezte, a zenéért Matkó Tamás felel. Az előadást 18 éven felülieknek ajánljuk. M. Adri

Fotó: Petró Adri [2024.05.07.]