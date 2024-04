Giga TOTÁLIS METAL koncert és dedikáls Budapesten Április 27-én, azaz szombaton újra a fővárosban ad koncertet a Totális Metal produkció. A tavalyi születésnapos jubileum után ezúttal a Pokolgép évek: Éjszakai bevetés 35! címet kapott programmal áll színpadra a Barba Negrában a Kalapács József (ének), Nagyfi László (gitár), Rudán Joe (ének), Pazdera György (basszusgitár), Tarca László (dob), és Nagy Dávid (gitár) alkotta formáció. Idén az eddigieknél hosszabb műsorral, és meglepetésdalokkal készülnek a tradicionális fémzene rajongói számára - a buli előtt pedig dedikálásra is sor kerül, így a féltve őrzött ereklyék közül is elő lehet szedni párat a bőrdzseki és a szegecses öv mellé. Józsiék személyes és egyedi üzenete a próbateremből



A rendezvény különleges vendégeként a Katona Főnök vezényelte Akela, valamint hazánk első heavy metal zenekara, az 1970-es évek második felében alakult, Lőrincz Tibor által vezetett Stress melegíti be a hangulatot, akikkel pár dal erejéig Bíró Ica, azaz a Metal Lady is színpadra lép majd. 2024.04.27. Barba Negra / TOTÁLIS METAL - 35 éves az Éjszakai bevetés nagylemez

