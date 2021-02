Elhunyt a kiváló énekesnő - elment a The Supremes együttes alapító tagja Elhunyt Mary Wilson soulénekesnő, a The Supremes együttes alapító tagja, az 1960-as évek egyik legsikeresebb amerikai női zenésze. Az énekesnő 76 évesen, hirtelen halt meg Las Vegasban - idézte a BBC a szóvivőjét, Jay Schwartzot, aki halálának okáról nem beszélt.



A The Supremes nevű női trió Wilsonnal és a még nála is híresebb Diana Ross-szal az amerikai soulzene legjelentősebb női énekegyüttes és az afroamerikai zenére szakosodott Motown lemezkiadó emblematikus bandája volt. 1964 és 1969 között az együttesnek 12 dala vezette az amerikai slágerlistát, csaknem ugyanannyi, mint a Beatlesnek.



A Motown elnöke, Berry Gordon "rendkívüli megdöbbenéssel és fájdalommal" értesült "a Motown-család egyik legfontosabb tagjának haláláról". Diana Ross mellett Mary Wilson maga is egy igazi sztár volt, és hosszú éveken át sok munkával vitte tovább a The Supremes örökségét - tette hozzá.



Mary Wilson 1944. március 6-án született Mississippi államban. Diana Ross-szal, Florence Ballarddal és Barbara Martinnal 1959-ben, Detroitban alapította a The Primettes együttest, Wilson ekkor 15 éves volt. Nem sokkal később a The Supremes nevet vették fel, Martin nélkül, trióban lettek sikeresek. Az énekesnő egyetlenként maradt hű az együtteshez egészen annak 1977-es feloszlásáig. Wilson 1979-ben szólóalbumot adott ki, 1988-ben bekerült a Rock & Roll Hírességek Csarnokába.



Mindössze két nappal a halála előtt töltött fel egy videót a YouTube-ra, melyben bejelentette, hogy új szólóanyagon dolgozik. MTI [2021.02.09.]