Új klip - Bagossy Brothers Company - Csak az ég tudja Bagossy Brothers Company - Csak az ég tudja. Mutatjuk! Csak az ég tudja dalszöveg: Hanyatt fekszem, üres az ágyunk

csak a földön hever még

néhány pohár, minden álmunk

összedőlni látszik épp... Hogyha kérnél, hogyha mégis

tudnád hogy mit szeretnél,

rád mosolyoghatna még az ég és

tényleg bárki lehetnél, de most is túloldalra tekintesz, kérlek engedj el, velem

nem lehet így napról napra élni, csak még egy estét légy nekem

s majd amikor a Nap felkel az égre, miért kell józannak lennem

s miért várom újra az éjben bolyongó lelked szüntelen? Csak az ég tudja, hogy jutunk haza

s ott majd ki vár,

odafent vagy tán lent van a helyem,

ki lesz ki rám talál? Ott ülsz a verandán minden éjjel

s talán gondolsz néha rám,

ahogy szeljük át a várost

egy világmegváltás után. Szabad lennék, de úgy tűnik az élet

esténként bezár,

ennek a végét várni minden éjjel

nem olyan könnyű már. Te most is túloldalra tekintesz, kérlek engedj el, velem

nem lehet így napról napra élni, csak még egy estét légy nekem

s majd amikor a Nap felkel az égre, miért kell józannak lennem

s miért várom újra az éjben bolyongó lelked szüntelen? Csak az ég tudja, hogy jutunk haza

s ott majd ki vár,

odafent vagy tán lent van a helyem,

ki lesz ki rám talál? Ott ülsz a verandán,

az ablak előtt,

ahogy minden egyes hétfő délelőtt... [2021.02.14.]