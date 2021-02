Tóth Andi: "Szerintem ez zseniális ötlet volt" A farsang vidám hangulatát varázsolta a gyermekeknek a Baptista Szeretetszolgálat. Egyedi jelmezversenyt szerveztek, amellyel a kicsiket és nagyokat zökkentették ki a mindennapokból, és nagy örömükre minden résztvevő értékes meglepetéssel térhetett haza. Várhegyi Lucas Palmira, Tóth Andi, Fónagy István és Szabó Ádám zsűritagként vett részt a két napos, jótékony megmérettetésen. A hírességek boldogan zsűrizték az ötletes álarcokat, a szabályok betartásával. A Szeretetszolgálat programszervezője, Baricz Dezső minden évben több alkalommal erőteljesen azon dolgozik, hogy szórakoztassa a gyermekeket, ezzel nyújtva meghitt pillanatokat számukra. - Mindig felemelő érzés programokat szervezni a gyerekeknek, és a napjaikat ezzel egy kicsit boldogabbá tenni. Idén szerettem volna a farsangi örömöt átadni a csemetéknek, ezért találtam ki ezt a programot, természetesen biztonságosan, a szabályok betartásával. A zsűri által megszavazott három legjobb jelmez értékes ajándékot kapott mindkét nap, de minden résztvevőt megleptünk játékokkal és pizzaszelettel, üdítővel. Közönség díjjal is készültünk, utólag a fotók alapján szavazhattak a legkreatívabb jelmezre, az ebben a kategóriában lévő győztes a fogyatékkal élő Dominik lett, aki 3 nap 2 éjszaka pihenést nyert az egész család számára, a Fónagy&Walter Vendégházba. Nagyon örülök, hogy az emberek összefognak, és az online térben is jótékonykodnak. Köszönjük a Pizza King Express, a REGIO Játék, a XIXO és a Márka támogatását. Várhegyi Lucas Palmira, énekesnő zsűritagként díjazta az álarcokat: - Nagyon jól sikerült minden, aranyosak voltak a gyerekek, és kreatív megoldások születtek. Rövid előadást is tartottak néhányan, ami még jobban feldobta a hangulatot. A kisgyermekektől szinte elolvadtam, nagyon feltöltött ez a hétvége. Dezső csodálatos ember, nagyon tetszik, hogy ilyen sokat jótékonykodik, és ennyire odaadó. Még nem találkoztam ilyen emberrel, aki ilyen dolgokat megszervez. Mindenkit teljes szívvel fogadott, a zsűrire is teljes mértékben figyelt. Nagy megtiszteltetés, hogy részese lehettem egy ilyen jótékonyságnak, és jó látni, hogy vannak ilyen emberek, akik törődnek a másikkal. Tóth Andi, énekesnő is örömmel vállalta el a feladatot: - Nagyon tetszettek a kreatív álarcok. Például az egyik csemetének mivel fogalma sem volt, mibe öltözzön, ezért halványlila dunszt volt a jelmeze. Szerintem ez zseniális ötlet volt, az ilyen kreatív dolgokat nagyon tudom értékelni. Örültem, hogy végre valamit tehetek, és hasznosan tölthetem az időmet. Dezső jótékonysága által van mit tanulni, és ismét fantasztikus volt látni, hogy segít az embereknek. Nagyon sok Dezső kellene ebbe a világba. Igyekszem mellé állni, hiszen én is nagyon szeretek jótékonykodni. Mindig mondom neki, hogy hívjon, hogyha segíteni kell, részt veszek lelkesen, főleg ha gyerekekről van szó. [2021.02.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu