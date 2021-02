Elindult a sztaruzenet.hu - Bajba jutott művészeknek is segíthet egy új magyar kezdeményezés Bárki kérhet ismert magyar emberektől személyre szabott üzenet egy új magyar kezdeményezésnek köszönhetően. Az örökre szóló ajándék ráadásul egyes művészeknek segítséget is nyújthat a koronavírus-helyzetben. A Sztárüzenet oldalon már több mint félszáz híresség várja, hogy örömet okozhasson valakinek. A Sztárüzenethez hasonló kezdeményezés az Amerikai Egyesült Államokból indult. Egy digitális ajándékozási forma, melynek lényege, hogy a rajongók az ismert emberektől személyre szóló videóüzenetet rendelhetnek szeretteiknek, okozva ezzel felejthetetlen pillanatokat bármilyen alkalomra. Lehet az születésnapi köszöntés, esküvői gratuláció, vizsga előtti biztatás, egy nagy hírbejelentése vagy csak sima beugratás. A sztaruzenet.hu oldalon zenészek, színészek és további ismert emberek teljesítenek kívánságot.



Videóban üzen többek közt Heincz Gábor Biga, Torres Dani, Éliás Gyula Jr., Gál Csaba Boogie, Dér Heni illetve az Irigy Hónaljmirigy, és a lista napról napra bővül.



Az ötlet nemcsak amiatt fontos, mert örömet okoz másoknak, hanem esetenként bajba jutott, a pandémia miatt bevétel nélkül maradt művésznek is segít, Többük – a nehéz helyzet ellenére – leendő bevételeinek egy részét felajánlotta a Ments Életet Közhasznú Alapítvány részére.



Ugyanakkor a sztárok közül sokan nem a támogatás miatt regisztráltak a sztaruzenet.hu oldalra. A célja mindenkinek az, hogy örök emléket nyújtson. [2021.02.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu