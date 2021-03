Május 30-án indul A magyar klasszikus zene napja programsorozat Május 30-án , Kocsis Zoltán (1952-2016) zongoraművész, karmester és zeneszerző születésnapján indítja útjára A magyar klasszikus zene napja elnevezésű programsorozatot a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok, az ország számos együttese és oktatási intézménye közreműködésével. Öt éve hunyt el Kocsis Zoltán kétszeres Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas művész, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója, aki az elmúlt fél évszázad egyik legnagyobb hatású magyar művésze volt - olvasható az MTI-hez hétfőn elküldött tájékoztatóban. A Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok a művész születésének évfordulója alkalmából hozta létre A magyar klasszikus zene napja elnevezésű programsorozatot. A szervezők törekvése, hogy országszerte minél több helyen: koncerttermekben, iskolákban, közösségi terekben szólaljon meg magyar klasszikus zene, és gyarapodjon a magyar zene értékeinek ismerete.



A tájékoztató szerint a szervezők számítanak a zeneiskolák és zenei felsőoktatási intézmények fiatal tehetségeinek, a klasszikus muzsikálás magyarországi utánpótlásának a bemutatkozására, valamint új művek premierjére is. Céljuk bemutatni a hazai klasszikus zene ifjú nemzedékét. A szervezők az ország zenekarait és zeneiskoláit kérték fel, hogy vegyenek részt a programsorozatban, elsősorban magyar művekkel, és - a járványhelyzet miatt - készítsenek az előadásokról felvételeket. Ezeket a Filharmonikusok és a Zeneakadémia online közvetíti majd május 30-án, vagy az azt megelőző napokban - olvasható a közleményben.



Eddig országszerte mintegy húsz zeneiskola és több elismert együttes jelezte részvételi szándékát. Műsorterveikben Bartók és Kodály mellett kortárs magyar szerzők művei szerepelnek.



Kocsis Zoltán születésnapján lépnek fel a Budapesti Fesztiválzenekar és a Liszt Ferenc Kamarazenekar mellett a Győri Filharmonikusok, a Pannon Filharmonikusok, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a székesfehérvári Alba Regia Szimfonikus Zenekar muzsikusai és együttesei. Az ünnep alkalmából a nemzet jeles karmesterei mesélnek művészi és baráti kapcsolatukról Kocsis Zoltánnal.



A május 30-i események záró koncertje a Nemzeti Filharmonikus Zenekar fellépése lesz a Zeneakadémia Nagytermében, Madaras Gergely vezényletével, Devich Gergely csellóművész közreműködésével. A műsorban szerepel Fekete Gyula Erkel- és Bartók-Pásztory-díjas zeneszerzőnek, a Zeneakadémia rektorhelyettesének és tanszékvezetőjének új kompozíciója, valamint Erkel Ünnepi nyitánya, Bartók-Serly Brácsaversenye (cselló átirat), Dohnányi Szimfonikus percek című darabja, Kodálytól a Galántai táncok és Liszt második magyar rapszódiája.



A tájékoztató idézi Vigh Andreát, a Zeneakadémia rektorát, aki a program alapítása alkalmából hangsúlyozta: Kocsis Zoltán az akadémia tanára volt, aki a hallgatókkal nemcsak mesterkurzusokon foglalkozott, hanem karmesterként a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekarát is vezényelte. "Megható volt, ahogyan át akarta adni a tudását. Fizikai mivoltában nincs velünk, de emléke, művészete az évek múltával sem halványul" - tette hozzá.



Herboly Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója azt hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Filharmonikus Zenekar név hallatán mindenkinek a legmagasabb művészi színvonal jut eszébe. Kocsis Zoltán főzeneigazgató 1997-től kezdett dolgozni a zenekarral. "Az ő tehetségének, kíméletlen maximalizmusának gyümölcse ez a minőség. Emléke pedig arra kötelez bennünket, hogy bemutassuk, a magyar klasszikus zene és a magyar zenei tehetség valódi zenei nagyhatalommá teszi Magyarországot" - tette hozzá.



A kezdeményezés hosszú távú célja, hogy új magyar klasszikus zenei művek szülessenek. A szervezők reménye szerint jövő évben a csatlakozó zenekarok és intézmények támogatásra is pályázhatnak majd. Az új művek bemutatását szolgáló támogatásról, a csatlakozás részletes feltételeiről júniustól adnak bővebb információt a szervezők. Hamarosan elkészül a rendezvény honlapja (www.magyarklasszikuszenenapja.hu), amelyen a teljes program olvasható lesz - áll a tájékoztatóban. MTI [2021.03.23.]