Ingyenes Margaret Island-streamkoncert áprilisban Ingyenes streamkoncertet ad április 11-én este a Margaret Island, amely bemutatja Ha elvesznél című új dalát is. Az eseményre belépőt egy kvíz kitöltésével lehet szerezni. A játék célja, hogy felhívja figyelmet a tudatos és felelősségteljes alkoholfogyasztás fontosságára és eloszlassa az alkoholfogyasztással kapcsolatos tévhiteket - közölték a szervezők az MTI-vel. A kezdeményezést az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága is támogatja (ORFK-OBB). A DRINKiQ elnevezésű kvíz a Diageo vállalat globális kezdeményezése a felelős alkoholfogyasztásért. A kampány részeként a Margaret Island több mint fél év kihagyás után, nagyzenekaros felállásban ad streamkoncertet.



Törőcsik Kristóf, a csapat basszusgitárosa arról számolt be, hogy új daluk, a Ha elvesznél Fonyódon készült és szerepelni fog őszre tervezett stúdióalbumukon.



Az elmúlt években az ittas járművezetők által okozott balesetek számára csökkenő tendencia volt jellemző, ami azt mutatja, hogy a közlekedők többsége tisztában van az ittas vezetés kiemelt veszélyességével. 2020-ban 1361 balesetet okoztak ittas állapotban, ami 2,5 százalékkal kevesebb a megelőző év azonos időszakában.



Az elmúlt években az ittas járművezetők által okozott balesetek számára csökkenő tendencia volt jellemző, ami azt mutatja, hogy a közlekedők többsége tisztában van az ittas vezetés kiemelt veszélyességével. 2020-ban 1361 balesetet okoztak ittas állapotban, ami 2,5 százalékkal kevesebb a megelőző év azonos időszakában.

Fontos hangsúlyozni, hogy a kialakult tévhitekkel ellentétben már egy pohár szeszesital elfogyasztása is számít. Az alkohol kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki - észlelési idő növekedése, reflexek tompulása, szemmozgató izmok lassulása - amelyek a biztonságos közlekedéssel nem egyeztethetők össze - idézi a közlemény Berzai Zsolt rendőr alezredest, az ORFK-OBB főtitkárát. MTI [2021.04.04.]