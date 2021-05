Gyereknapi programok Debrecenben Gyereknapi programok Debrecenben. GYERMEKNAPI PROGRAMOK DEBRECENBEN A KEREKERDŐ ÉLMÉNYPARKBAN Kerekerdő Élménypark, ahol az egész család kikapcsolódhat! Éljen át egy mesebeli kalandot élményparkunkban, ahol 18 feledhetetlen lehetőség vár kicsiket és nagyokat egyaránt a gyermeknapi hétvégén is Debrecenben. Fergeteges színpadi attrakciók, rengeteg élményelem és a Kerekerdő igazi Dinoszaurusza is csak RÁTOK VÁR egy hihetetlen hosszú hétvégén A Kerekerdő Élményparkban 3 napon át tart a GYERMEKNAP Fergeteges színpadi attrakciók, rengeteg élményelem és a Kerekerdő igazi Dinoszaurusza is csak RÁTOK VÁR! Egy hihetetlen hosszú hétvége IRÁNY a Kerekerdő Élménypark! Az Élménypark vendéglátó egységei védettségi igazolvány nélkül vendéglátás jeggyel igénybe vehetőek (élményelem használat nélkül!) Gyereknapi hétvége az Agórában 2021.05.29 10:00 - 2021.05.30 18:00

Agóra Tudományos Élményközpont DebrecenEgy léggömböt nem nehéz kipukkasztani. Vagy mégis? Az Agóra gyereknapra készült, új előadásán a lufi kap hideget, meleget, hegyeset és nehezet, miközben különböző fizikai jelenségeket figyelhetünk meg, elkerülhetetlen durranások közepette. A látványos kísérleti bemutatók mellett szombaton és vasárnap is különleges tudományos kalandok és játékos feladatok várják a gyerekeket, de képzeletbeli túrát tehetnek a Naprendszerben és felfedezhetik a Botanikus Kertet is.



Az élményközpont a gyereknapi hétvégén hagyományosan kedvezményes jeggyel látogatható.



Gyermeknap a debreceni Állatkertben és Vidámparkban Gyereknap alkalmából egésznapos programokkal várják az érdeklődőket hétvégén a Debreceni Állatkertben és Vidámparkban.



Bővebb - Gyermeknapi programok 2021 Debrecenben Gyereknapi zsákbamacska A Déri Múzeum május 30-án, gyereknap alkalmából ajándékkal várja minden FIATAL látogatóját (0-18 éves korig). Az érkezők jegyvásárlás után zsákbamacskát húzhatnak a pénztárnál.



Állatkerti koncertek



A Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus szabadtéri produkciókkal örvendezteti meg a gyerekeket, elsőként május 30-án, gyermeknapon. A zenekar az Állatkertben a Zsiráfház kifutóján, az énekkar a Vidámparkban a Vitéz László színpadon ad koncerteket, a helyszínhez illő tematikát választva. Az énekkari produkciók május 30-án 12.30 és 13.30-tól, a zenekari produkciók 15.30, 16.30 és 17.30-tól kezdődnek. Bővebb - Gyermeknapi programok 2021 Debrecenben [2021.05.29.]