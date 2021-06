Pénteken nyit a Szentendrei Teátrum Pénteken kezdődik a Szentendrei Teátrum nyári évada, amelyet a művészeti ágak közötti átjárás és a sokszínűség jellemez. A két hónap alatt premierekkel és sikerdarabokkal, 13 Kossuth-díjas művésszel és fiatal tehetségekkel találkozhat a közönség. Az idei programot a korábbról megszokott színházi előadások mellett a crossover, a művészeti ágak közötti átjárás jellemzi majd - mondta el az MTI-nek Lőrinczy György, a teátrum májusban kinevezett új igazgatója. Ilyen például Rost Andrea jazzkoncertje, Herczku Ági folklórszínháza vagy Gergye Krisztián képzőművészeti alapú mozgásszínháza.

A helyszín is változott, a produkcióknak a különleges hangulatú MűvészetMalom udvara ad helyet, ahol a 200 fős mini amfiteátrum hátteréül az épület ódon falai szolgálnak. Szentendrére, és a teátrumi előadásokra is egyfajta intimitás jellemző, aminek révén a produkciók is közelebb kerülnek a közönséghez, intenzívebbé válik a művész-néző kapcsolat - mutatott rá Lőrinczy György.



Szintén újdonság az összművészetiség, a koncerttől a színházig sok minden megtalálható, és tudatos döntés volt az is, hogy az ismert Kossuth-díjas művészek mellett fiatal pályakezdők, egyetemisták projektjei is bekerüljenek. "Nem tagadjuk meg a biztos sikereket, de kísérletezünk is, új produkciókkal, fiatal tehetségekkel" - fogalmazott a teátrum vezetője.



A részletekről szólva Lőrinczy György elmondta, hogy számos egyedi program lesz. A pénteki nyitógálán a Teátrum 50+2 évének sikereiből idéznek meg részleteket Molnár Piroska és Szinetár Dóra tolmácsolásában, Shakespeare-től Kiss Annáig, a Figaró házasságától a La Mancha lovagjáig. A gála keretében a Teátrum50-kutatás tanulmánykötetének szereplőivel is hallható lesz beszélgetés.



Meghatározók lesznek a premierek is - emelte ki az igazgató. Rost Andrea és a Hot Jazz Band közös bemutatójának különlegessége, hogy a Kossuth-díjas operaénekesnő először lép a könnyűzene területére, és énekli el azokat a dalokat - többek között Gershwintől, Karády Katalintól vagy Marlene Dietrichtől -, amelyekről kislánykorában álmodott. Ősbemutató lesz Wolfram Lotz A nevetséges sötétség című darabja, és ide készült a Szinesztézia, amelyben Gergye Krisztián társulata a Ferenczy Múzeumi Centrum alkotásai alapján hoz létre füzért performansz-etűdökből a képzőművészet és a tánc összekapcsolásával.



Ugyancsak ősbemutató Szokol Judit és Fabacsovics Lili Csend-etűdök című darabja, amely öt párhuzamos történetet mesél el a magányról, és itt láthatja először a közönség a japán Misima Jukió négy egyfelvonásosából készült előadást, Az égő házat is.



Szentendrei kapcsolódású A kékszakállú herceg vára szcenírozott, vizuál-operakoncertje is, amelyet a Coopera hoz el, valamint a Borbély Műhely és László Attila közös jazzkoncertje.



Az augusztus 28-ig tartó programsorozatban olyan előadásokkal találkozhat még a közönség, mint Gálffi László és Hernádi Judit előadásában a Love Letters, a Molnár Piroska és Jordán Tamás szereplésével látható Kései találkozások, az Orlai Produkció Határátlépések című darabja, Bogdán Zsolt és a Kaláka Kányádi-estje, Örkény István egypercesei Mácsai Pál előadásában Lukács István cimbalomjátékával, Miklósa Erika és Balázs János közös koncertje, valamint Dinyés Dániel Operabeavatója Kolonits Klárával, Horváth Istvánnal és Cseh Antallal.



A Soltis Lajos Színház a 3Nővér című "fiktív dokumentációval", Sardar Tagirovsky rendezésével vendégszerepel, a Dramaturgok Céhe szervezésében fiatal drámaírók friss munkáit mutatják be felolvasószínházi előadáson, a Déryné Társulat pedig A falu rossza című előadást hozza el Szentendrére.



A programsorozat kortárs tánccal zárul augusztus 28-án: Hat tánc címmel a Feledi Project táncreflexióit láthatja a közönség Bartók zenéjére.



A gyerekeket júliusban és augusztusban gyermekszínházi előadások várják vasárnap délelőttönként a Dunaparti Művelődési Ház udvarán.



A részletes program a www.szentendreiteatrum.hu oldalon található.

