Színes, gazdag évadra készül a debreceni Kodály Filharmónia Színes, gazdag évadra készül és sűrű, izgalmas évek elé néz a debreceni Kodály Filharmónia: idén jubileumot ünnepel a Kodály Kórus, két év múlva pedig százéves lesz a zenekar - jelezte Somogyi-Tóth Dániel, a filharmónia igazgató-művészeti vezetője az új évad beharangozó sajtótájékoztatóján kedden Debrecenben. Közleményük szerint a hosszú távú tervek között szerepel új hangversenyterem megépítése. A Kodály Filharmónia és a Filharmónia Magyarország évek óta szoros partnerségben működik, ennek újabb eredménye az újonnan induló Filharmónia Összhang bérlet, amely Debrecen gazdag kulturális életét neves magyarországi komolyzenei együttesek és szólisták vendégfellépésével színesíti tovább. Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója örömét fejezte ki, hogy Debrecenben új szintre lép az együttműködésük. A bérletbe került négy vendéghangverseny is gazdagítja a Kodály filharmónia évadát - idézte a közlemény a szakembert.



A Filharmónia Összhang bérletet november 2-án a régizene hazai együttesei, a Capella Savaria és a Purcell Kórus hangversenye nyitja meg Vashegyi György vezényletével. Műsoron lesz Händel, a barokk korszak kedvelt zeneszerzőjének műve, a Theodora, a címszerepben Baráth Emőke énekművész lesz hallható. Az évad második koncertjén, december 21-én a Németh Pál fuvolaművész-karmester által alapított Savaria Barokk Zenekart köszöntheti a közönség a Kölcsey Központ pódiumán.



A Filharmónia Összhang bérlet újévi, első hangversenyére február 14-én kerül sor, ahol Magyarország egyik vezető nagyzenekara, a történelmi múlttal és fiatal zenészek dinamizmusával rendelkező Concerto Budapest műsorát élvezhetik. Végül a 2021/22-es évadot a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertje zárja, amelyen Prokofjev és Rimszkij-Korszakov darabokat hallhat a közönség. A nagy múltú, nemzetközi szinten is ismert együttes mellett Arabella Steinbacher német hegedűművész lép a pódiumra, az est karmestere az orosz származású Dmitry Liss lesz.



Kocsis-Holper Zoltán, a debreceni Kodály Kórus vezető karnagya jelezte: 2021-ben hivatásos fennállása 50. évfordulóját ünnepli a Kodály Kórus. Novemberben a Fény-képek különleges akusztikai és vizuális élményt ígér.



Februárban, a farsangi időszakban az Amerikából jöttem koncert dallamanyaga sokak számára ismerős lehet, hiszen napjaink zenei köznyelvéből, az "amerikai zenéből", azaz a filmek, reklámok zenéjéből is merít. Márciusban A hit ereje egy komoly nagyböjti műsor Arany János karnagy narrátori közreműködésével. Májusban Bob Chilcott, a King's singers egykori énekese, karnagy, komponista érkezik Debrecenbe, a Kodály Kórust vezényelve vezeti be a közönséget az angol hagyományokon alapuló kóruszenébe. Erdei Péter, a Debrecenben is jól ismert karnagy-legenda vezényli az évad utolsó műsorát, amelyen egy ritkán előadott Kodály-mű, a Zrínyi szózata is felhangzik - írták.



Augusztus 24-én a Budapesti Fesztiválzenekar érkezik a városba és Fischer Iván vezényletével adnak koncertet.

