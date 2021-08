A magyar vidék értékei az EFOTT-on is! A nagyszabású vidéki programjairól már jól ismert Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat idén az agráriumot, a vidéki értékeket bemutató és népszerűsítő helyszínnel vesz részt 2021. augusztus 11-15. között a Velencei-tónál megrendezésre kerülő EFOTT Fesztiválon. A „Hungarikum falu & Muzsika szigete” nevű helyszín minden nap érdekes előadásokkal, bemutatókkal, az esti időszakban pedig táncházzal, népzenei programokkal és olyan nagyszerű népzenei együttesekkel várja a látogatókat, mint a Tarsoly, vagy a Zora Zenekar. Gulyás Ferenc, a Republic és a Nox együttesek tagja, hangszerbemutatót tart, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a magyar népzene klasszikus hangszereivel, és természetesen ki is próbálhatják azokat. A színes programokkal a fesztiválon résztvevő fiatalokat szeretnék megszólítani. A zenei programok mellett lehetőség nyílik majd számukra belekóstolni a vidék ízeibe, hiszen a szervezők bor, pálinka, méz, sajt, gyümölcs, sőt az Agrárminisztériumnak köszönhetően, a Húsgalamb Programban szereplő Görbeházi Galamb Tenyészcentrum prémium termékeiből kóstoltatót tart az érdeklődők számára. A helyszín fellépői között szerepel Varga Viktor, aki nemrég bekövetkezett balesete után az első nagyszabású zenekaros koncertjét adja szombaton, sokak örömére. A pénteki napon megérkezik a Muzsika szigetére a ZENEEXPRESSZ. Az egész estés koncertsorozat házigazdája Fásy Ádám, aki művésztársaival, többek között Kökény Attilával, Tóth Andival, a Cozombolis Trióval, Takács Nikolassal, valamint Bebével hatalmas partyra készülnek. Csepregi Éva és Fásy Ádám koncertje után az este már dj Spigiboyé lesz, aki kifulladásig játssza majd örökzöld slágereit. A szervezők a vidéki életet megidéző ügyességi játékokkal, rodeó bikával, versenyekkel és nyereményekkel is készülnek. A vetélkedő házigazdája Szőke András, színművész lesz, aki humorával és közvetlenségével minden rendezvényen belopja magát a résztvevők szívébe. A helyszínen tucatnyi faházban kitűnő borászatok várják a látogatókat, ahol a jó bort még zamatosabbá teszi majd a helyben készült emu, strucc, valamint szürkemarha burger, a kürtöskalács, a kézműves sajt vagy egy finom tojásrántotta és kenyérlángos. Kössük össze a vidéki élet szépségeit és ízeit a szórakozással, ismerjük meg még jobban hazánk értékeit és kincseit! Kapcsolódjunk ki együtt a Hungarikum falu & Muzsika szigetén, az EFOTT-on! Az EFOTT programjai az alábbi oldalon érhetőek el: https://efott.hu/programok/ [2021.08.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu