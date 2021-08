Jön a Szeptember Feszt 2021 - szeptember első hétvégéjén tartják a népszerű rendezvényt Budapesten Szeptember első hétvégéjén lesz a 18. kerület legnagyobb ingyenes bulija a Bókay-kertben. Jön a Szeptember Feszt 2021 - September Fest-Városnapok 2021. Felsorolni is hosszú lenne a September Fest – Városnapok 2021 fellépőit, ugyanis a szervezők mintegy 50 programmal, többek közt koncertekkel, előadásokkal, bemutatókkal és főzőversennyel készülnek Pestszentlőrinc-Pestszentimre legnagyobb rendezvénysorozatára a Bókay-kertben. Szeptember 3-5. között több tízezer vendégre számítanak, akiket napjaink sztárjai és a retró vonal nagyágyúi egyaránt szórakoztatnak majd. Természetesen ételek, italok, árusok és a vásári forgatag is elengedhetetlen részei a September Fest- Városnapok2021- nek. Keressétek a „SeptemberFest18Varosnapok” oldalt a Facebook-on, és kövessétek az eseményeket a „Bp18” App-on és „bp.18.kerület” Instagram oldalon is!



A rendezvény az aktuális járványügyi szabályok betartása mellet ingyenesen látogatható. Programok



Szeptember 3., péntek Nagyszínpad

DJ Lotters és Barátai

16.00 Lotters Márk

16.30 Animal Cannibals

17.15 Sipos F. Tamás

18.00 Happy Gang/Cory

18.45 Betty Love

19.15 Bestiák + Retro Stars Project

19.55 Zoltán Erika

20.45 Kozmix

21.20 DJ Lotters Retro Disco Show



Szeptember 4., szombat 06.30-14.30 Főzőfalu-Főzőverseny

Fesztivál Színpad

11:30 ETÜD Fúvószenekar

12:00 Havanna Shaolin Kung Fu

12.30 Park Aerobic

13.00 Zumba Niki

13.30 Városgazda Utánpótlás Akadémia Street Dance

14.00 Főzőverseny eredményhirdetés

Nagyszínpad

14.45 USNK live act

15.30 Kollányi Zsuzsi

16.00 Ruszó Tibi

16.30 Opitz Barbi

18.00 Balkan Fanatik

20.30 Firkin Szeptember 5., vasárnap Fesztivál Színpad

10.30 Apacuka

12.00 Szeleburdi Meseszínház

13.00 Tébláb Táncegyüttes

13.30 New Dance World

13.45 Angel Dance Táncstúdió

14.00 Oszvald Marika operett műsora

Nagyszínpad

14.30 Nemazalány x Sofi

15.30 Kökény Attila

18.00 Back II Black

