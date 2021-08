Idén is megrendezik a TÁNC Fesztiválját Veszprémben Veszprém 1998 óta ad helyszínt a TÁNC Fesztiválja Kortárs Összművészeti Találkozónak, amit idén szeptember 2-5. között tartanak meg. A fesztivál kezdetektől fogva képviselte az összművészeti jelleget, magához szólítva a kortárs táncművészethez kapcsolódó fotó-, film-, képző-, zeneművészet és az irodalom alkotásait. Az elmúlt években a Veszprém-Balaton Régió Európa Kulturális Főváros rang elnyerése óta az anyagi források tekintetben is fejlődés mutatkozik, illetve 2020 decemberétől a fesztivál új művészeti vezetője Horváth Csaba lett, aki táncos, koreográfus, színházrendezői, egyetemi oktatói tapasztalataival és sajátos művészi látásmódjával gazdagítja a fesztivál 23 éves múltját. Méltán neves és feltörekvő társulatok különleges produkciói Folytatva a hagyományokat a magyar kortárs táncművészet kiemelkedő együttesei továbbra is fellépnek Veszprémben, ilyen a Szegedi Kortárs Balett, a Közép-Európa Táncszínház, a Frenák Pál Társulat, a Duda Éva Társulat és Fehér Ferenc. Azonban fellépési lehetőséget biztosít a fesztivál a magyar kortárs táncművészet új generációjának is, részben az Imre Zoltán Program díjazott produkcióinak, alkotóinak, másrészt a már nemzetközileg ismert fiatal alkotóknak és együtteseknek, mint a Hodworks, a Gangaray Dance Company, a Góbi Rita Társulat és a Willany Leó Improvizációs Táncszínház. A péntek pedig „Nemzetközi nap”-ként szerepel a programban, hiszen a francia Laboration Art Company az ANNA című produkciójában az olyan nők iránti tiszteletét táncolja el, akik a saját kezükbe veszik a sorsukat, megélik az álmaikat és szabadjára engedik a bennük rejlő lényeget. A belga Cie Claudio Stellato társulata a WORK című előadását hozta el, amelyben a szögek, némi faanyag és festék, néhány szerszám és jelentéktelennek tűnő mindennapi mozdulatok egy fantasztikus építkezés területén kerülnek ismét elénk és alakulnak át, a kimerülés határait feszegető fizikai erőfeszítés olykor egészen abszurd eredményekhez vezet. Több újdonság: élménydús családi nap, fotó- és fénykiállítás Teljesen új kezdeményezésként a Veszprém Aréna többezres küzdőterén, a kortárs tánc és a cirkuszművészet találkozásaként, családi programként látványos, minden korosztályt megszólító előadásra kerül sor: Méhes Csaba and Brass in the Five, a Fővárosi Nagycirkusz artistái, a Body Trapeze duó és Duda Éva Társulat: Ramazuri című produkcióival. A fesztivál egyik legfontosabb célja az összművészeti szemlélet és gyakorlat erősítése, így megrendezésre kerül Gáspár Gábor fotóriporter A fiúk a lányokkal táncolnak reggelig című kiállítása, a magyar film 120. évfordulójára a A táncz – A magyar film születése (1901) című animációs film vetítése, Jancsó Miklós 100. születésnapjának tiszteletére a Szerelmem, Elektra című film bemutatása, valamint a Grecsó Fivérek összművészeti estje, a Várkert Bazár produkciója. A fesztivál történetében először fénykiállítást rendeznek Lighthouse 360 fény/videóinstalláció néven a Light House művészeinek közreműködésével szeptember 2-5. között a Hangvilla Kamaratermében Sztojánovits Andrea művészeti vezetésével. Ez a kezdeményezés erősíteni kívánja Veszprém és Debrecen kulturális kapcsolatát, melyhez fesztiválunk, mint az Európa Kulturális Főváros projekt meghatározó része, a Pannon Várszínház, mint az EKF kiemelt partnerintézménye jelentősen hozzájárulhat. Arra buzdítják a szervezők a közönséget, hogy a rendkívül tartalmas nyári programdömping után is legyen nyitott és aktív résztvevője a következő időszakban megvalósuló projekteknek. A TÁNC XXIII. Nemzetközi Kortárs Fesztivál szervezői mindent megtesznek, hogy továbbra is tartalmas programokkal tegyék színessé a fesztiválozók napja [2021.08.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu