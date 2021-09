Gyász! Elhunyt Póka Egon Elhunyt Póka Egon Máté Péter-díjas zenész. A Hobo Blues Band, a P. Mobil, majd a Póka Egon Experience basszusgitárosa, zeneszerzője 68 évesen hunyt el. A régóta súlyos májproblémákkal küzdő zenész halálhírét lánya tette közzé a közösségi médiában, azt Schuster Lóránt, a P. Mobil vezetője megerősítette az MTI-nek. Póka Egon Benedek 1953-ban született Budapesten. Első ismertebb zenekara a Metro volt: a Sztevanovity Zorán által vezetett, addigra többször átalakult együttesben 1971-ben zenélt. Legnagyobb sikereit a Hobo Blues Band tagjaként érte el: a zenekarban 1978-tól 1993-ig tizenkét lemezen játszott, köztük a legsikeresebben, az 1984-ben megjelent dupla albumon, a Vadászaton, amelynek zenéjét Tátrai Tiborral közösen jegyzi. 2009 és 2011 között, a zenekar utolsó korszakában ismét játszott a HBB-ben, és az elmúlt években is többször színpadra lépett Földes László Hobóval. 1997-től 2009-ig a P. Mobil tagja volt (három lemezen szerepelt), utána saját formációja, a Póka Egon Experience vezetője lett. Alapítója, igazgatója volt a budapesti Kőbányai Zenei Stúdió művészeti szakképző iskolának. 2003-ban Kőbánya díszpolgára lett, 2012-ben megkapta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét, 2019-ben Máté Péter-díjat vehetett át. A zenésztől Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán búcsúzott. "A zene marad. Isten veled, Barátom!" - írta a kormányfő bejegyzésében. Szintén a Facebookon búcsúzott Karácsony Gergely budapesti főpolgármester: "Elment a zenész, aki magyar műfajjá tette a bluest is. Póka Egon fontos és sokszínű alakja volt a magyar zenei világnak, halála nagy veszteség kultúránknak. Együtt érzek családjával, barátaival, tisztelőivel. Isten nyugosztalja" - fogalmazott a politikus. [2021.09.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu