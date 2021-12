Izgalmas téli kulturális programok a Szőcs Géza Nemzeti Lovaskultúra Központban Hatalmas sikert, óriási érdeklődést tudhat maga mögött a Szőcs Géza Nemzeti Lovaskultúra Központ a nyári szezon zárásával, hiszen olyan nyári évad ért véget, melyen több mint 80 ezer ember személyes látogatásával büszkélkedhetnek. 80 ezer ember, családok, gyermekek, szülők, nagyszülők arcára sikerült mosolyt csalniuk, mely minden erőfeszítésüket, kitartó munkájukat képes kárpótolni. A szervezők ezt a sikert a téli időszakra is szeretnék átvinni, hiszen nincs felemelőbb érzés, mint látni ennyi ember mosolyát, örömét úgy, hogy közben a szórakoztatás mellett a történelmünk hiteles bemutatásával is találkozhatnak a vendégek. Az eseménysorozatot nívós téli Gálaműsorral nyitották november 27-én a Szőcs Géza Nemzeti Lovaskultúra Központban. A sikeres nyári időszakra való tekintettel a borongós telet is meg szeretnék tölteni vidámsággal, fantasztikus előadásokkal, jótékonysági rendezvényekkel. Elhivatottságnak tartják, hogy társadalmunk, Nemzetünk összefogásában aktívan részt vegyenek, hiszen az „online világban”, amiben ma élünk, egyre jobban eltávolodunk egymástól. - Fontos számunkra, hogy rendezvényeinket a Nemzeti összefogás jegyében valósítsuk meg, melyen keresztül hazánk, történelmünk és egy kicsit a jövőnk is közelebb kerüljön honfitársainkhoz - kezdte a Simonpuszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület alelnöke, István Gábor, aki azt is elárulta, óriási fűtött rendezvénysátorral készültek, hogy télen is szórakoztatni, szórakoztatva oktatni tudják vendégeiket, felnőtteket és gyermekeket egyaránt. - A mai rohanó világban egyre fontosabb, hogy kimozduljunk a természetbe, kicsit megálljunk, kikapcsolódjunk. Az állatok közelsége, a Nemzetünk értékrendje átlengi Központunk szellemiségét, az állatszeretetre nevelés a kulturális értékeink, a hazafias öntudat megismertetése a legfőbb küldetésünk! Programok: December 5-én „Pattanj lóra a Mikulással” A hagyományokhoz híven idén újra lovasszánon érkezik a Mikulás Érdre, a Szőcs Géza Nemzeti Lovaskultúra Központba. Különleges meglepetést rejt puttonya gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Sétalovaglás, színes programok és ajándékok várnak mindenkit idén is Simonpuszta negyedik Mikulás ünnepén. 13.00-kor bemutatják a „Halász meg a felesége” című nagysikerű mesemusicalt. Lóháton a Mikulás és segédei hagyományőrző lovasbemutatók, a Dabasi Csikósok és a Simonpuszta NLHE lovas gyermekei kápráztatják el a közönséget! A rendezvény ingyenesen látogatható! December 19-én Advent negyedik fénye Ünnepeljük meg együtt Simonpusztán Advent utolsó vasárnapját! Hangolódjunk közösen a karácsonyra egy fantasztikus előadás megtekintésével, és gyújtsuk meg együtt a negyedik adventi gyertyát, amely a békét, hitet, összetartozást és szeretetet jelképezi! Az „Isten pénze” című családi musicalre hívják a családokat - Charles Dickens „Karácsonyi ének” című műve nyomán Tolcsvay László - Müller Péter - Müller Péter Sziámi. Rendező: Vizeli Csaba. A Magyar Történelmi Színház és a Magyarock Dalszínház közös koprodukciója. December 30-án Szilveszterre hangolódva 18.00-ai kezdettel: Made in Hungária - musical két részben felelős a jó hangulatért (Fenyő Miklós - Tasnádi István - Rendező: Vizeli Csaba). Január 8-án Újévi Gála A legnépszerűbb musicalrészletekkel várja a nézőket a Magyar Történelmi Színház újévköszöntő gáláján, 18.00-tól. A gálaműsort Vizeli Csaba rendezi, az est folyamán számos sztárfellépőt láthat a közönség. Az előadást színesíti a Fővárosi Nagycirkusz fantasztikus attrakciója. Az est házigazdája: Laklóth Aladár, színművész, a Magyar Történelmi Színház igazgatója. Újra átélheti mindenki a 2021-es év felemelő pillanatait. További információ: https://www.facebook.com/nemzetilovaskulturakozpont http://www.simonpuszta.hu/ [2021.12.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje patiala m legitimate szolgáltatás [2021.11.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu