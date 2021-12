Hosszú kihagyás után tér vissza a magyar közönséghez a My Chemical Romance

A Budapest Parkos bulira a jegyértékesítés december 10-én indul.

A zenekar története a 2001. szeptember 11-i terrortámadás hatására indult el, ekkor határozta el ugyanis a frontember, Gerard Way, illetve akkori dobosuk, Matt Pelissier, hogy együttest alapítanak. Miután maguk mellé gyűjtöttek pár kiváló zenészt, mindössze három hónappal megalakulásuk után meg is jelentették bemutatkozó lemezüket Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love címmel.

Bár saját zenéjüket sokszor szimplán rocként vagy durva, veszélyes popként definiálják, valójában sokféle hatás keveredik benne a pop-punktól az emon át egészen a glam rockig. A nemzetközi áttörést 2004-ben nagykiadónál megjelent Three Cheers for Sweet Revenge című lemez hozta meg számukra, ami több országban is platina minősítést ért el.

2005-ben már a Green Day előzenekaraként indultak turnéra, majd önállóan is körbekoncertezték a világot. Rendkívül termékeny időszak is volt számukra, 2006 őszén egy újabb albummal jelentkeztek The Black Parade címmel, ami valójában egy rockopera, középpontjában pedig egy rákos, haldokló karakter áll. A lemez az ő történetét meséli el: halál, túlvilági élmények és későbbi visszaemlékezések, elmélkedések az életről is megtalálhatóak a témák közt. A lemez általánosságban nagyon jó kritikákat kapott, a Welcome to the Black Parade című single pedig az első number 1. helyezést is meghozta a csapat számára a brit slágerlistákon. A lemezt olyan neves magazinok is az év legjobb megjelenései közé válogatták, mint az NME, Spin, vagy az Entertainment Weekly, a Wizard nevű lap pedig egyenesen “instant klasszikus”-nak kiáltotta ki.

Az időközben több tagcserén is átesett csapat negyedik - és ezidáig utolsó - nagylemeze 2010-ben jelent meg Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys címmel, 2013. márciusában pedig a rajongók legnagyobb bánatára bejelentették feloszlásukat. A MCR tagjai külön-külön is aktívak maradtak, majd hat év kihagyás után, 2019. decemberében tértek vissza a színpadra - az eredetileg egyszeri alkalomnak hitt koncertre a jegyek percek alatt fogytak el, csakúgy, mint a később egy hatalmas angol stadionba bejelentett tripla fellépésükre.

Bár visszatérésükre a vírushelyzet miatt többet kellett várni, a My Chemical Romance egy masszív világkörüli turnéval hálálja meg a közönség kitartását, és természetesen a magyar rajongók sem maradnak ki a sorból! 2022. június 7-én Gerard Way-t és csapatát túl hosszú kihagyás után nézhetjük meg, és minden bizonnyal magukkal hoznak olyan korszakos slágereket is, mint a Na Na Na, a Teenagers vagy éppen a Helena.

[2021.12.06.]