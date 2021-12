Első Aréna koncertjére készül a Bagossy Brothers Company Magyarország egyik legnépszerűbb zenekara, az országszerte telt házas koncerteket adó Bagossy Brothers Company 2022. január 14-én első alkalommal lép fel a Papp László Budapest Sportarénában. Az együttes a megszokottnál jóval hosszabb műsorral, meglepetés vendégekkel, rendhagyó színpadtechnikai és vizuális megoldásokkal készül az estére. A 2013 májusában alakult, máig változatlan felállásban játszó gyergyószentmiklósi zenekar népszerűsége egyenletesen, de gyors ütemben emelkedett. A Bagossy Brothers Company energikus, közönségcentrikus koncertjeivel rövid idő alatt vált, előbb az erdélyi, majd az egész kárpát-medencei magyarság egyik legnépszerűbb koncertzenekarává. A csapat eddigi pályafutása során 4 nagylemezt, 1 szimfonikus koncert lemezt, 1 EP-t, számtalan klipet és egyéb anyagot jelentetett meg. A zenekar minden albuma többszörös aranylemez, míg a 2019-ben megjelent Veled Utazom hatszoros platina minősítést ért el, melynél nincs Magyarországon magasabb lemezeladási fokozat. Az elmúlt időszak tevékenységét számos díj is övezte, a zenekar immár négy Petőfi Zenei Díjjal (az év akusztikus koncertje, az év zenekara, az év videóklipje és Bagossy Norbi révén az év előadója), és két Fonogram díjjal (az én hangfelvétele) büszkélkedhet, emellett elnyerték Erdély legnagyobb zenei díját, a Legszebb Erdélyi magyar Dal címet is. A zenekar 2020-ban Due Médiakutató hálózat közvéleménykutatása alapján Magyarország legnépszerűbb zenekara lett, míg ugyanezen esztendőben egyedüli magyar zenekarként kerültek be mind zenekari, mind dal kategóriában is, a Spotify éves TOP10 listájába. 2020-ban, az első karantén időszakban, egyedülálló módon a zenekar online fesztivált szervezett, melyen erdélyi és magyar zenészbarátok szerepeltek, számtalan műfajból. A fesztivál nézettsége meghaladta a nyolcvanezret. Ugyanebben az esztendőben, a világot sújtó lezárások szünetében a Bagossy Brothers Company több, mint 50, a lezárások előtt mintegy további 10 koncerttel, a világ legtöbbet koncertező zenekara lett 2020-ban. A tavalyi esztendőt a csapat egy könyv megjelentetésével zárta. Az “Otthontól fűtött tél” c. kiadvány a zenekar személyes karácsonyi történeteit ötvözi, Székelyföld jellegzetes téli étel receptjeivel, illusztrációként pedig a zenekar gitárosa, Tatár Attila, téli tematikájú tájfotói szolgálnak. A zenekar története 2022. január 14-én újabb fontos állomáshoz érkezik, első koncertjüket adják a Papp László Budapest Sportarénában. „Ha megírunk egy dalt, felvesszük a stúdióban és kiadjuk, akkor még csak az első lépést tettük meg. Úgy érezzük, minden dal a közönség előtt születik meg igazán. Minden egyes élő koncerten más réteg rakódik rá, amit az ott lévő emberekkel közösen teremtünk. Az Arénában várhatóan több ezren lesznek velünk... A szokásosnál jóval hosszabb programmal készülünk, 30 dalt biztosan elő fogunk adni, lesz, amit itt játszunk el először élőben. Ráadásul zenészbarátaink közül többen meglepetésvendégként csatlakoznak hozzánk, így valóban megismételhetetlen élmény vár azokra, akik velünk tartanak” – meséli Bagossy Norbert. Bagossy Brothers Company 2022. január 14. Papp László Budapest Sportaréna A zenekar tagjai: Bagossy Norbert (gitár, ének), Bagossy László (basszusgitár, vokál), Bartis Szilárd (dobok), Tatár Attila (gitárok, vokál), Kozma Zsombor (hegedű, harmonika, billentyűk). Vendég: 4S Street Jegyek: https://www.eventim.hu/hu/jegyek/bagossy-brothers-company-koncert-budapest-papp-laszlo-sportarena-549206/event.html

