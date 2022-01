Világhírű fúzió: Bartók, Mandoki Soulmates és egy budapesti koncertfilm Budapest megint híres lett. Egy újabb világszintű esemény viszi hírét ennek a csodás városnak és magyar zenének Leslie Mandokinak köszönhetően. A Magyarországról elszármazott zenész 1993-ban alapította a Mandoki Soulmates formációt olyan alapító tagokkal mint a közismert gitáros Al Di Meola és Ian Anderson.



Az együttes tavaly augusztusban koncertezett a Bazilika előtt, amely emlékezetes marad a zenészek számára hiszen ez volt az egyetlen koncertjük, amit sikerült megrendezni 2021-ben a pandémiás időkben. A koncertről a zenekar tagjai egy élő online beszélgetésben is megemlékeztek január 15-én este, amely egyben a bevezető programja volt az Utopia for Realists + Hungarian Pictures koncertfilm világ premierjének. A koncertfilmet ajándéknak szánják az itthoni és külföldi rajongóknak a több évtizedes szeretükért cserébe és mert úgy gondolják zenéjük adjon erőt ebben a mindenki számára kihivásokkal teli időszakban.



A koncertfilm, amely a csúcstechnikának és a 16 kamerával rögzített felvételeknek köszönhetően nagyon jól sikerült, természetesen ingyenesen megtekinthető a legismertebb zenei csatornán. A koncert egyetlen témája maga ez a legutolsó album, amely két hónappal a megjelenése után már arany lemez lett. A zene nagy hatással volt a budapesti koncert közönségére is, hiszen a közel harminc ezres nézősereg álló tapssal fejezte ki elismerését a fantasztikus és világhírű zenészeknek.



Az album zenei ihletettsége is magyar vonatkozású: Bartók Béla Magyar képek című műve az alap. Nagy zeneszerzőnk műgyüjtéseit zseniálisan sikerült beépíteni ebbe a rock-szvit zeneműbe, amely különleges egyvelege a jazz-nek és a rock zenének. A magyar léleknek pedig különösen kedves amikor egyszer csak ebben a zenei egyvelegben felcsendülnek a jól ismert népi dallamok és Bartók zenéje. Felejthetetlen zenei utazás ez az album, csemege azoknak, akik kedvelik a fúziós zenét, de azoknak is akik egyszer egyszer kíváncsisággal hallgatnak nem megszokott dallamokat. Leslie Mandoki szemébe könnyek gyűltek a szülővárosában adott koncert végén és úgy nyilatkozott életük legjobb koncertjét adták Budapesten.





