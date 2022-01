A Dal 2022 - The Easy Babies - Szerelem A Dal 2022-ben a The Easy Babies a Szerelem dallal indul. A Dal 2022 négy válogató adásában összesen 40 produkció mutatkozik be. Újdonság, hogy valamennyi előadás élőben hangzik el a színpadon, a két elődöntőben már akusztikus feldolgozásban. A döntőben a dalok a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében lesznek hallhatók. A verseny páratlan lehetőségeket nyújt: a győztes dal előadója az életre szóló élményen és nyereményeken kívül „Az Év Dala 2022” címmel, illetve a Petőfi Zenei Díj „év dala 2022” elismeréssel gazdagodik, emellett tízmillió forintot kap produkciója fejlesztésére, és egy tíz felvételt tartalmazó nagylemezt is készíthet, sőt egy zeneszámhoz még videoklipet is. A döntősök közül mindenki részesül zenei pályájára fordítható nyereményben. A showműsor új szériájában ismét versenyeznek a szövegek és szerzőik „A Dal 2022 Legjobb Dalszöveg Írója” elismerésért. Az élő show-ba jutott 40 produkció mindegyike részt vesz az online Akusztik Dalversenyben, és a közönség szavazata alapján egyikük megnyeri annak fődíját. A Dal 2022 négy válogató adásában összesen 40 produkció mutatkozik be. Újdonság, hogy valamennyi előadás élőben hangzik el a színpadon, a két elődöntőben már akusztikus feldolgozásban. A döntőben a dalok a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséretében lesznek hallhatók. A verseny páratlan lehetőségeket nyújt: a győztes dal előadója az életre szóló élményen és nyereményeken kívül „Az Év Dala 2022” címmel, illetve a Petőfi Zenei Díj „év dala 2022” elismeréssel gazdagodik, emellett tízmillió forintot kap produkciója fejlesztésére, és egy tíz felvételt tartalmazó nagylemezt is készíthet, sőt egy zeneszámhoz még videoklipet is. A döntősök közül mindenki részesül zenei pályájára fordítható nyereményben. A showműsor új szériájában ismét versenyeznek a szövegek és szerzőik „A Dal 2022 Legjobb Dalszöveg Írója” elismerésért. Az élő show-ba jutott 40 produkció mindegyike részt vesz az online Akusztik Dalversenyben, és a közönség szavazata alapján egyikük megnyeri annak fődíját.



The Easy Babies - Szerelem



Szerzők: Németh Zsolt, Farkas Gábor "Ordiman", Kollányi Zsuzsi



SZERELEM Ref.

A szerelem szép

A szerelem jó

Elcsábító

Mindenható A szerelem jó

A szerelem szép

Rózsaszínű

Álomkép Vers1

A lányoknak a szerelem az első és a randizás,

Egy kis virág, egy szép ékszer , Nagy szívdobbanás

Édes pezsgő, búgó szavak, hangos kacagás

Udvariasság, bőkezűség s teljes a hatás Vers2

A Fehér ruhás álmokhoz egy herceg is dukál

Naplementés leánykérés Mindig imponál

Ölelések, izzó csókok, egy kis tànctudás

Ahol ezt mind megkapjuk, ott nincs ellenállás Extra

Szerelem, szerelem, szerelem pompás

Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű izzás

Eleven, eleven, eleven vonzás

Minden kérdésre a megoldááááás...

