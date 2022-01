A Dal 2022 szavazás - információk itt! Így kerül be elődöntőként 4 versenydal a döntőbe. Így kerül be elődöntőként 4 versenydal a döntőbe.



A Verseny döntőjében a zsűri az egyes dalok elhangzása után csak szóban értékeli a produkciókat. Az összes dal elhangzása után pontozza a négy zsűritag a produkciókat 10, 8, 6 illetve 4 ponttal, ennek értékelése alapján alakul ki a legjobb négy versenydal mezőnye. A négy legtöbb pontot szerző dal közül a nézők SMS-ben küldött szavazatokkal választják ki a verseny győztesét. Nagyjából 20 percük van voksaikat leadni. A legtöbb nézői szavazatot szerzett dal nyeri a Versenyt.

Ha a zsűri pontozásának eredményeként úgy alakul ki holtverseny, hogy négynél több dal jutna tovább a nézői szavazásra, a zsűri a továbbjutás szempontjából utolsó helyen holtversenyben állók közül az(oka)t a dal(oka)t nevezi meg, amelye(ke)t bejuttat a legjobb négy közé. Ha a Verseny döntőjében az SMS-ben zajló nézői szavazás eredményeként alakul ki holtverseny, a szavazást – a műsoridő-keretek között, 3 percnél rövidebb időtartamban – kell újraindítani.



SMS-ben – függetlenül attól, hogy hány versenyzőt érint – a válogatók, az elődöntők és az élő döntő teljes szavazási időtartama alatt egy telefonszámról összesen legfeljebb 20 érvényes szavazat adható le, ennek megfelelően a rendszer az ugyanazon számról érkező, 20 fölötti szavazatokat fogadja ugyan, de azokat a szavazatok összesítése során már nem veszi figyelembe, vagyis érvénytelennek tekinti. A szavazás esetleges újraindításakor 20 érvényes SMS-ben küldött szavazat adható le egy telefonszámról.



Érvényes szavazatnak azok az SMS-ben küldött szavazatok számítanak, amelyek a szavazás indítása és lezárása – holtverseny esetén újraindítása és ismételt lezárása – közötti időtartam alatt érkeztek meg a technikai rendszerbe. Az érvényes szavazatok számáról közjegyző jelenlétében készül részletes jegyzőkönyv.



Az SMS-részvétel alapdíjas (annak a távközlési szolgáltatónak a tarifája szerint, amelynek hálózatáról az SMS-t a néző indítja). Azok a telefonszámok, amelyekre SMS-ben szavazat küldhető, a műsorban rendszeresen elhangzanak, illetve a képernyőn megjelennek, ahogy az a két számjegyből álló kód is, amely az egyes dalokhoz tartozik. A szavazásban külföldi nézők is részt vehetnek.

Az SMS-ben történő szavazás részletes szabályait legkésőbb A Dal 2022 első válogatójának hetében, de nem később, mint 2022. január 28-ig közzé kell tenni a Verseny honlapján. [2022.01.29.]