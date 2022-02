Februárban érkezik a kisbetűs ünnepnapok középlemeze, a Tömegvonzás Idén februárban adja ki első albumát a kisbetűs ünnepnapok együttes, akik az elmúlt időben alternatív zenei körökben egyre több ember figyelmét keltették fel. A Tömegvonzás nevet viselő ötszámos középlemez körülbelül 20 perces játékideje alatt a zenekar tagjai igyekeztek minél sokszínűbb hangzást alkotni. Bevallásuk szerint az anyag készítése alatt hatással volt rájuk többek között a jazz, az alternatív zene, a latin, az indie, a rock és a gravitáció is – többnyire ennek köszönhető a dalok különbözősége és a cím is. Főleg a pesti és Pest környéki gimnáziumokban adott koncertek végett tett kisebb-nagyobb népszerűségre a fiatalok körében a kisbetűs ünnepnapok együttes tavaly ősszel. Miután egy nyár végi tagváltás után a három végzős osztálytárs és zenészpalánta, Gollob Márton (gitár), Torda Barnabás (basszusgitár) és Velek Domonkos (ének és billentyűk) kiegészült a 15 éves Kiss Konráddal, egyből elkezdtek dolgozni a zenekar első komolyabb projektjén, egy albumon. A koncerteknek és a közösségi médiás tevékenységüknek köszönhetően megnőtt az érdeklődés irántuk, így nagy izgalmakkal és reményekkel készítették a dalokat.



A Tömegvonzástól azt remélik, hogy az eddigi zárt ajtókat is kinyitja majd előttük, szeretnének eljutni a magyar alternatív zenei élet meghatározó helyeire. Szeretnék, hogy karrierük szempontjából is ugyanolyan fejlődésen mehessenek majd keresztül, mint ahogy zeneileg tették az elmúlt időben.



Részben ezért is adták ezt a címet az EP-nek: nem bánnák, ha tömegeket vonzana…

A fiatalok a felvételek minőségének érdekében együtt dolgoznak Szatmári Keve zenei producerrel, hogy feledtessék a korábbi dalaik hibáit, és egy érett, kidolgozott végeredményt kapjanak. Persze a srácok elsősorban nem az ismertséget és a népszerűséget keresik a zenében, sőt. Elsődleges szempont volt számukra, hogy egy olyan albumot adjanak majd ki, amin – ugyan az ízlésesség, és az általuk elképzelt kisbetűs ünnepnapok hangzás határain belül –, az összes dal különbözik egymástól, nem akarják, hogy egy idő után egy kaptafára menjen a zenéjük. A szövegek középpontjában az ember kapcsolatai állnak, hol a szerelemmel, hol azokkal, akik már nincsenek itt, hol saját magával. Novemberben kiadott dalukból, a hét perc hosszúságú Csillagfelezésből arra következtethetünk, hogy kísérletet tesznek majd a Tömegvonzáson is az instrumentálisabb betétekkel, a gitár és billentyű központú zenekarokban rejlő rengeteg lehetőség és legalább ennyi zenei klisé árnyékában próbálnak meg valami maradandót alkotni. Februárban a Tömegvonzás minden zenei megosztón meghallgatható lesz, úgyhogy döntse el mindenki maga, hogy ez mennyire sikerült nekik.



