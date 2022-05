Május 13-án Bartók - Mozgásban - A férfiélet stációi Időutazásra invitál a Bartók - Mozgásban című 60 perces koncertszínházi előadás, melyet 2022. május 13-án, 19 órakor a 20 éves Szent Efrém Férfikar és Szokolay Dongó Balázs először ad elő a budapesti Hagyományok Házában. A műfaji határokat izgalmas átlépő, unikális produkcióban Bartók ritkán hallható férfikarai és az ezeket keretbe foglaló népzenék egy mesét alakítanak ki, egy férfiember életének állomásaira, lelki stációira kalandoznak el: az eszmélés, a gyengébb nemmel való találkozás, a küzdelem, a visszatekintés és a halál mérföldköveinél készített pillanatképeket merevítik ki, az állomások között pedig a felgyűjtött népzene késztet továbbgondolkodásra. Bartók Béla méltán az egyik legismertebb magyar zeneszerző, aki sajátos zenei nyelvével kitörölhetetlen nyomott hagyott a 20. század zenetörténetében. Zongorára, zenekarra írt művei, valamint kamarazenéje mellett azonban kevéssé váltak ismertté férfikarai. Bartók mindössze hat ilyen művet komponált 1903-1935 között, amelyek a mai napig sem foglalhatták el méltó helyüket a világ koncerttermeinek repertoárjában, főképp a nyelvi és rendkívüli technikai komplexitásuk miatt. A Szent Efrém Férfikar célja a Bartók - Mozgásban című koncertszínházi előadással, hogy ezeket a kevéssé ismert remekműveket is élvezetesen, mindenki számára befogadható módon prezentálja. A darabot Bubnó Tamás, Liszt-díjas, Érdemes művész koncepciója alapján alkotta meg a Szent Efrém Férfikar (Balázs Edgár, Bubnó Lőrinc, Bubnó Márk, Oláh Marcell, Papp Viktor, Rácz Ambrus és Tóth Péter), amelyben a mozgás elsősorban a szólamok, a zenei folyamatok és a kompozíciós építkezés láttatására szolgál, s ez időnként ötvöződik a népdalok tartalmi megjelenítésével.



Az előadást a Szent Efrém Férfikar 2021. március 25-én, Bartók születésének 140. évfordulóján mutatta be a Hagyományok Házában online közvetítés keretein belül. 2022. május 13-án, a 20 éves Szent Efrém Férfikar és Szokolay Dongó Balázs először adja elő a Bartók - Mozgásban produkciót élő közönség előtt.



