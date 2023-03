Megnéztük a Best of Bond Symphonic koncertet az Arénában James Bond filmzenéket adtak elő az Operettszínház művészei a Danubia Zenekar kíséretével vasárnap este a Papp László Sportarénában. Hatvan év alatt huszonöt James Bond film készült, és a zenéje szinte mindegyiknek nagy sláger volt az adott időszakban. Ezek közül szinte mindegyik elhangzott ezen az estén egyrészt a Danubia Zenekar Tassonyi Zsolt vezényletével, másrészt az Operettszínház művészei: Füredi Nikolett, Janza Kata, Nádasi Veronika, Polyák Lilla, Dolhai Attila és Homonnay Zsolt előadásában. A műsorvezető Kautzky Armand volt, James Bond magyar hangja négy filmben is, aki a konferálás mellett különböző érdekességeket mesélt. Hány embert ölt meg Bond a filmekben összesen, hogy Ian Fleming létező személyről mintázta a figurát, vagy hogy a filmzenék milyen sikereket értek el. Nekem a látvány okozott csalódást, ez szerintem méltatlan volt a nagyszerű zenekarhoz és az előadókhoz is. Az énekesek csak álldogáltak a színpadon, néha 1-1 táncos dobta fel a műsort. A legkomolyabb akció az volt, amikor Homonnay Zsolt a Live and Let Die alatt egy chopperen eljutott a színpad bal oldalától a jobb oldaláig, miközben énekelt. Egy másik alkalommal Dolhai Attila egy Mustanggal érkezett a színpad elé, de ebből sem lehetett látni semmit, csak akkor figyeltünk fel rá, amikor már kiszállt és énekelni kezdett (egy Aston Martin nyilván stílusosabb lett volna, de Bond valóban használt Mustangot is, az 1971-es Diamonds are Forever című filmben). A háttérben volt egy óriási kijelző, ezen evidens lett volna a filmekből mutatni részleteket. De vagy a pénzhiány miatt, vagy hogy ne vonja el a figyelmet az énekesekről, csak ilyen internetről letölthető képek és animációk voltak láthatók. Ezek között voltak tájképek, a Hold kétszer is, repülő, tengeralattjáró - talán volt valami kapcsolatuk a filmekkel, de önmagában 4-5 percig bámulni egy animált repülőt vagy a Holdat, unalmas volt. Ha a látvány nem is, a hangzás méltó volt az eredeti, világsztár előadókkal elhangzó dalokhoz. Sorra vették a filmzenéket: a szimfonikus és az énekkel kiegészített dalok is elhangoztak. Az Operett művészei a szokásos nagyon magas színvonalon énekeltek. Dolhai Attila különösen élt a színpadon, mozgott, táncolt, udvarolt a táncosoknak, igaz, neki volt a legdurvább akcentusa is. Így a legjobb énekes ezen az estén Nádasi Veronika volt, akinek a hangja csodálatosan illett az általa előadott dalokhoz, a Tomorrow Never Dies előadása az est csúcspontja volt. Emlékezetes este marad, ha nem is a látvány, de a hangzás és az elegáns, izgalmas hangulat miatt mindenképpen. Szatmári Péter [2023.03.23.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.03.23.]

