Pünkösdi programok 2022-ben - mutatjuk a lehetőségeket Jöjjön a Pünkösdi programok 2022-ben összeállításunk. Pünkösdi programok 2022 – infok itt! I. Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivál 2022, Budapest június 2 – 6.

Nyárnyitó borbanzáj, pezsgőpartival cifrázva – június 2-6. között a Szabadság téren startol el minden idők első Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztiválja. Top hazai pincészetek, illatozó streed food standok és eszméletlen környezeti körítés szavatolja a tökélyre vitt szórakozást minden borbarát és pezsgőhörpintő számára. Pünkösdi Fesztivál 2022, Siófok június 3 – 6.

A siófoki Pünkösdi Fesztivál hagyományai régre nyúlnak vissza, mely nem csak a szórakoztató programokat helyezi előtérbe, hanem a tradicionális eseményekre is nagy hangsúlyt fektet a városban, idén 2022. június 3. és 6. között. Az egyik ilyen esemény a Kálmán Imre Emlékplakett átadása a másik pedig a a Nyár Fővárosa kulcsának átadása. Pünkösd Zalakaroson 2022, Zalakaros június 3 – 5.

Idén először a Karos Korzón várjuk szeretettel vendégeinket a Pünkösdi Kirakodó névre keresztelt kézműves vásáron. Június 3-5. között helyi termelők hozzák el portékájuk legjavát a járókelőknek. A nézelődésre és vásárlásra délután 16:00-tól este 22:00 óráig nyílik lehetőség. Pünkösdi Hal- és Vadünnep 2022, Szekszárd június 3 – 6.

Szeretettel vár mindenkit Szekszárd város kulturális és gasztronómiai fesztiválja, a Pünkösdi Hal– és Vadünnep 2022. június 3-6. között. Balatoni Hal és Borünnep 2022, Balatonfüred június 3 – 6. 2022. június 3-6. között rendezik meg Balatonfüreden a Balatoni Hal- és Borünnepet. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a balatoni halakra, a helyi és országos borosgazdákra, a vendéglátókra. Füred a reformkorban a magyar progresszív értelmiség gyülekezőhelye volt, s ez az ünnep is ilyen alkalom. A kezdeményezés mára Balaton-felvidéki és kisrégiós ünneppé alakult, ahol egy jó pohár bor mellett cserélhetünk eszmét jelenről, jövőről vagy a múltról. A programok Füred mellett Paloznakon is zajlanak. A borbemutatókhoz és borkóstolókhoz remek koncertek, gyermekprogramok és számos más rendezvény is kapcsolódik. Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék 2022, Palkonya

június 4 – 5.



Lassulj be Palkonyán fesztiváli hangulatban! Pünkösdkor igazi programkavalkád várja a Palkonyára látogatókat: kiváló borok, műemléki pincesor, hangulatos kulturális rendezvények és könnyűzenei koncertek varázsolják az ünnepet igazi élménnyé.



Főszerepben a palkonyai borok állnak, a nyitott pincés borkóstolók során együtt borozhatsz a helyi borászokkal és megismerheted a pincészetek történeteit.



A kellemes hangulathoz táncos előadások és koncertek is hozzájárulnak. A borozós élmények mellett kézműves kirakodóvásár, gyermek játszópark és lovas felvonulás is a program részét képezi.



Pünkösdi programok a Festetics-kastélyban, Keszthely

június 4 – 6.

Színes szabadtéri családi programokat ajánl a pünkösdi hosszúhétvégére a Festetics-kastély: ingyenes programok a madárparkban, pónilovaglás, séta a Festeticsek nyomában, családi kincskereső és meseóra szerepelnek a kínálatban.



Pünkösd az Egri Várban 2022, Eger

június 4 – 6.

Változatos programokkal, felejthetetlen élményekkel, interaktív kiállításokkal és az Egri vár vitézeinek izgalmas előadásaival várunk minden kicsit és nagyot a Dobó István Vármúzeumban!

