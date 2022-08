Závada Péter dalszövegével debütál a Subtones új dala A Subtones műfaji határokon átívelő, dalközpontú szerzeményeivel néhány év alatt közönségkedvenc koncertzenekarrá vált a hazai jazzpop-szintéren. Azért, hogy még közvetlenebbül tudjanak kapcsolódni a hazai közönséghez, augusztus végén megjelenő Lángolj című lemezükön kizárólag magyar nyelvű dalok lesznek hallhatók. Az album egyik debütáló dala a Boltív, melynek szövegét Závada Péter jegyzi. A dalhoz Budapest felett, az Egyetem térnél lévő Solid Sky Bárban forgattak live session videót. A teljes lemezanyagot élőben szeptember 3-án a Várkert Bazárban mutatják be a közönségnek. A Subtones-t Subicz Gábor alapította 2019-ben azért, hogy saját zenei ötleteit megvalósíthassa. A felállás Jónás Vera és Kiss Flóra énekesnők érkezésével vált véglegessé, akik a vokálisabb formák irányába terelték a hangzást. Mára a zenekart Magyarország egyik legizgalmasabb szupergroupjaként jegyzik, Nem segít más című számukkal a 2022-es A Dal című műsor döntőjében a második helyen végeztek. „Nagyon sokfajta elemből tevődik össze a zenénk, sokféle színpadon megfordulunk, TV stúdiótól a jazzklubokon át a dübörgő fesztiválokig. Én azt érzem, hogy mindenhol megállja a helyét a muzsikánk. A Lángolj magyar dalszövegeivel a közönséghez szeretnénk közelebb kerülni. Úgy érzem, hogy itthoni környezetben az angol szöveg kicsit elbújás, maszkviselés.



A saját anyanyelvünkön sokkal instantabb a hatás, közvetlenül repül a dal a hallgató fülébe” - meséli a Subtones zenekarvezetője és ötletgazdája, Subicz Gábor. „A dal nagyon tömör forma, általában rövid dolgokból áll össze, gyorsan, hamar történik minden. Éppen ezért hallgatóként és íróként is nagyon izgat, amikor egy kicsit állandóságot, lassúságot, hosszúságot lehet felfedezni egy nótában. A ‘Boltív’ zenei alapja évek óta hevert a fiókomban, és most beugrott, hogy ilyen szétterülő, hosszú hangokból álló dallamot kellene ráhúzni. Ez angolul nem probléma, mert rengeteg az egyszótagos szó, néhány szótaggal egész történeteket lehet elmesélni. Magyarul viszont nagyon komoly kihívás. Átküldtem Závada Petinek a demófelvételt, pár mondatot írtam arról neki, hogy szerintem miről szóljon (ebben az egész őrületes pusztulásban, ami egyre gyorsabban körülvesz minket, az egymásba kapaszkodás nyújthat megnyugvást), és másnapra ott volt a levélfiókomban a tökéletes szöveg” – teszi hozzá. A Boltív című dalt a közönség élőben a Subtones lemezbemutató koncertjén hallhatja szeptember 3-án a Várkert Bazárban. Subtones - Lángolj lemezbemutató koncert 2022. szeptember 3., Várkert Bazár https://varkertbazar.hu/esemenyek/subtones-lemezbemutato-koncert [2022.08.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Tanulj dobolni a Solaris dobosától szolgáltatás » oktatás [2022.08.15.]

