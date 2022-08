Különleges koncerttel várja az érdeklődőket vasárnap a Cziffra100 sorozata Különleges, ingyenes koncerttel várja vasárnap az érdeklődőket a Cziffra100 sorozata, amelynek keretében a MOMkult Klassz.Lépcsőn a francia Le Quatuor Elmire együttes lép fel - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. Mint közleményükben kiemelték, a Cziffra100 programsorozata és Balázs János művészeti vezető elhivatottan támogatja a fiatal tehetségeket. A MOMkult Klassz.Lépcső rendezvényein több alkalommal léptek fel fiatal művészek, bemutatkozva a koncertlátogató közönségnek, ahogy az emlékév egyéb hazai és külföldi helyszínein is számos ifjú és feltörekvő tehetség lépett a közönség elé. Vasárnap a programban egy új, sokoldalú francia vonósnégyes búcsúztatja a nyarat. A 2017-ben alapított kvartett rangos nemzetközi versenyeken alapozta meg hírnevét, széles repertoárjukkal több stílusban is otthonosan mozognak, budapesti koncertjükön pedig a kvartettirodalom jelentős műveiből adnak válogatást.



A Le Quatuor Elmire 2018-ban elnyerte a párizsi FNAPEC európai versenyének 2. díját, 2019-ben Koppenhágában a Carl Nielsen Nemzetközi Versenyen a 3. díjat, valamint a legjobb kortárs interpretációért járó különdíjat. Azóta a kvartett rendszeresen kap meghívást rangos koncerttermekbe és fesztiválokra a világ minden tájára.

A fejlődést azonban továbbra is szem előtt tartják, olyan mesterek segítik munkájukat, mint a Quatuors Ébene vonósnégyes művészei, Tabea Zimmerman vagy Keller András. Repertoárjuk széles és sokszínű, ezt igyekeznek bizonyítani budapesti koncertjükön, ahol a kvartettirodalom három nagy állomását villantják fel.



A közlemény szerint a műfaj kezdeti évtizedeit Haydn utolsó, érett és kiteljesedett sorozatának egy művével idézik fel. A romantikus továbbfejlődést Schumann ösztönös, csupán 1-2 hét alatt komponált A-dúr vonósnégyesével szemléltetik, majd a szeriális zene mestere, Webern rendkívül tömör, ám bagatellnek korántsem mondható hat tételével zárják a koncertet.

A szabadtéri koncert helyszíne a MOMkult előtti Sirály sétány nagylépcsője. Eső esetén a programot a MOMkult Kupolatermében szervezik meg. Bővebb információk a Cziffra100 koncertjeiről a www.cziffra100.com weboldalon, valamint a programsorozat Facebook-oldalán lehet találni.



A Cziffra György-emlékév a Miniszterelnökség és a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően valósul meg - áll az összegzésben. MTI [2022.08.23.]