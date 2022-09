Góbé: csavaros népi pop a Müpában Rendhagyó koncertet ad a Góbé október 5-én a Müpában. A csavaros népi popzenét játszó csapat Kárpát-medencei fúziós folk című műsorában vendégei segítségével végighalad az elmúlt tizenöt éven. Az est során a Góbé sorra veszi korábbi lemezei dalait, majd a jelenhez megérkezve a 2022 elején megjelent Élem című albumról hangzanak el dalok - közölték a szervezők az MTI-vel. A Góbé az elmúlt másfél évtized során nagy utat járt be a Bartók-konzis megalakulástól. A zenekar első komoly sikerét 2011-ben a Talentométer tehetségkutatón aratott győzelemmel érte el, megjelent tőlük négy világzenei album, túl vannak több tagcserén, körbeturnézták Európát, tavalyi, Bartók 44 duó című duplalemezükkel Fonogram-díjat kaptak.



Az október 5-i est ezen a karrierúton vezet végig, de a nosztalgia helyett számos izgalmas, eddig nem hallott hangszerelés és felállás fog megszólalni a Müpában. Vendég lesz Herczku Ágnes, Busa Pista, Porteleki László, Szokolay Dongó Balázs, Sárkány Bertalan, Kayamar (Magyaróvári Viktor), Vizeli Bálint és Timár András (Góbé FolkSide), az Anima Musicae Kamarazenekar oktettje, valamint fúvós közreműködők.



A Góbé tagjai jól ismerik az autentikus népzenét, dalaikban megpróbálják a feldolgozott, eredeti anyaghoz zeneileg legközelebb álló könnyűzenei stílussal összeházasítani azt. Számokban a reggae-től a dzsessz és a rock különböző válfajain át a diszkóig sok minden előfordul, mindez sokszor egy kis klasszikus zenei felhanggal vegyítve.

A zenekar tizenöt év alatt több tagváltáson esett át, a jelenlegi felállásban Vizeli Máté (brácsák, hegedű, gitár, koboz, vokál), Rigó Márton (hegedű, brácsa, vokál), Várai Áron (ének, furulya, duda), Egervári Mátyás (cimbalom, tamburabrácsa, dudák, furulya, fuvola), Czupi Áron (dob, ütőhangszerek, vokál) és Hegyi Zoltán (nagybőgő) szerepel.



Bár többször változott a hangszerelés és egy kicsit a zenei koncepció is, az alapvető cél megmaradt: létrehozni egy sokak által fogyasztható, de igényes, közvetlenül népzenei alapokból táplálkozó könnyűzenét, hasonlóképpen ahhoz, amit a 20. század elején Kodály és Bartók elkezdett a klasszikus zenében. MTI [2022.09.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje dalszövegírás egyéb [2022.09.09.]

Szükséged van finanszírozásra??? szolgáltatás [2022.09.08.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu