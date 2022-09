Szeptember 30-án tartják a Párok Éjszakáját Az ország legnagyobb párkapcsolati ünnepeként a Férfiak Klubja 2022-ben is megtartja az őszi nap-éj egyenlőség körül a Párok Éjszakáját. A társadalmi szervezet felismerte, hogy szükség van egy olyan napra, amikor hitet tehetünk a társunk mellett, amikor Férfiként és Nőként közösen tudatosítjuk, hogy társadalmi szinten is csak együtt sikerülhet! Egy fantasztikus rendezvényre hívja most a párokat a Bedő Imre által alapított szervezet Dj Dominique ismert lemezlovassal együtt, hogy szeptember 30-án erősítsék meg párkapcsolatukat, összetartozásukat és ezen keresztül férfi és nő örök szövetségét. Hiszen minden társadalom hálával tartozik az egymással életszövetségben élő nőknek és férfiaknak, és ezt a köszönetet ily módon is ki lehet fejezni. Időpont: 2022. szeptember 30. Helyszín: Symbol Budapest rendezvényközpont, 1036 Budapest, Bécsi út 56.

Kapunyitás: 21:00

Házigazda: DJ Dominique (Ezen az estén egy különleges hosszú szettel) és a Férfiak Klubja Férfiak és Nők, szilárdítsák meg szövetségüket!

Arra hívják most a párokat, hogy évente egyszer: ünnepeljék meg együtt is saját döntésüket,

újítsák meg egymás iránti elköteleződésüket,

erősítsék általában is Férfi és Nő örök szövetségét! Kell, hogy legyen évente egy nap, amikor kifejezhetjük, hogy társunk mellett tesszük le a voksunkat egy életre, és közösen mutatjuk meg ország-világ előtt, hogy társadalmi szinten is csak együtt sikerülhet! Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója részletezte, miért tartják olyan rendkívül fontosnak, hogy legyen egy külön nap a Férfi-Nő Életszövetség ünneplésére: — Szinte mindennek és mindenkinek van ma már hivatalos ünnepe. Ezért olyan megdöbbentő, hogy egy olyan lényeges, a kultúránkat, egész emberi létünket meghatározó kapcsolat, mint a férfi-nő szövetség, semmilyen ünneppel nem rendelkezik. A házassági évforduló az egyetlen, amikor a párok megünneplik önmagukat, de ez mindenkinél egy magán ünnep, a társadalom nem vesz róla tudomást. Pedig nagyon itt lenne az ideje. Férfi és nő szövetsége évezredeken keresztül megbonthatatlan volt, annyira magától értetődő, hogy ezt tekintette alapnak mindenki. Talán kicsit el is felejtettük, mennyire fontos is nekünk ez a szövetség. Férfi és nő viszonyát erősen megterhelték az elmúlt évtizedek, talán még sosem volt ilyen feszült a viszony a két nem között mint ma. Ez veszélyezteti a párkapcsolatokat, családokat is. Pedig egy társadalom egészsége és jövője a párkapcsolatoktól függ, mert a sokszínű emberi kapcsolatok közül ez az egyetlen, amelyikből új élet fakad, a társadalom jövőjének záloga. Ez a gondolat vezetett el minket a Férfiak Klubjánál ahhoz, hogy meghirdessük a Férfi-Nő Életszövetség ünnepét. És mi lehetne alkalmasabb egy ilyen nagyszerű esemény megünneplésére, mint egy szórakoztató mulatság, egy fergeteges buli, ami ezúttal a pároknak, a párokért van! Tegyünk magunkért, az otthon biztonságáért, gyermekeink jövőjéért, saját és közös boldogulásunkért!

[2022.09.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.09.24.]

teodora szolgáltatás [2022.09.23.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu