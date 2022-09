Robbie Williams 2023-ban Budapesten lép fel - jegyinfok itt! Robbie Williams bejelentette új, XXV elnevezésű európai turnéja állomásait – megünnepelvén elképesztő, 25 éves szólókarrierjét. Energiabombaként elhíresült fellépéseit elviszi Európa legnagyobb városaiba, a turné január 20-án indul Bolognában, majd Párizsban, Amszterdamban, Berlinben, Barcelonában – és Budapesten is látható lesz! Az arénaturné Robbie szólóművészként eltöltött 25 évének ünnepe XXV című albumának megjelenését követően, amely szólókarrierje legnagyobb slágereit és a rajongók kedvenceit tartalmazza újragondolt formában. Jegyek elsőként a hivatalos rajongói klub tagjai számára elérhetők szeptember 28-án 10 órától a Robbie Williams store-ban. Rajongói csomagok, köztük a korábbi bejutásra jogosító elsőbbségi belépők, és fenntartott ülőhelyek minden helyszínre az eventtravel.com oldalon vásárolhatók. A teljeskörű jegyértékesítés szeptember 30-án, pénteken 10 órakor indul, a budapesti koncertre a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül. A turné: január 20. – Unipol Arena, Bologna

január 23. – Hallenstadion, Zürich

január 26. – Sportpaleis, Antwerpen

január 28. – Ziggo Dome, Amszterdam

január 29. – Ziggo Dome, Amszterdam február 1. – Barclays Arena, Hamburg

február 5. – Lanxess Arena, Köln

február 15. – Festhalle, Frankfurt

február 20. – Mercedes-Benz Arena, Berlin

február 26. – Jyske Bank Boxen, Herning február 27. – Royal Arena, Koppenhága

március 1. – Avicii Arena, Stockholm

március 5. – Nokia Arena, Tampere

március 9. – Arena Riga

március 10. – Zalgirio Arena, Kaunas

március 12. – Tauron Arena, Krakkó

március 14. – Budapest Arena március 17. – Stadthalle, Bécs

március 20. – Accor Arena, Párizs

március 24. – Palau Sant Jordi, Barcelona

március 27. – Altice Arena, Lisszabon

június 24. – Telenor Arena, Oslo E hónap elején Robbie megszerezte 14. angol slágerlista vezető címét az XXV albumával, amely megjelenésének első hetében rögtön a lista élére került. Ezzel az eredménnyel megdöntötte saját, a legtöbb brit No1 albumot magáénak tudó szólóelőadó rekordját.



Előzőleg Elvis Presley 13 listavezető albumának rekordját döntötte meg 2019-es karácsonyi lemezével. Csak a The Beatlesnek van több angol slágerlista vezető albuma, pontosan 15. Ha a Take That-tel kiadott lemezeit is hozzászámoljuk a saját albumaihoz, akkor összesen 19 listavezető kiadványa volt eddig. Ezzel minden idők két legnépszerűbb művészének egyike, csak Paul McCartney eredményesebb nála. [2022.09.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.09.24.]

teodora szolgáltatás [2022.09.23.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu