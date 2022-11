Öt koncertet kínál a jövő pénteken kezdődő Rising Stars a Müpában Öt koncerttel várja a közönséget november 11-től 13-ig az Európai Koncerttermek Szervezete (ECHO) által létrehozott Rising Stars sorozat a budapesti Müpában. A Rising Stars sorozat évről évre Európa legígéretesebb fiatal zenészeit hozza el a kontinens kiemelkedő kulturális intézményeinek színpadára - áll a Müpa MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében. Mint írják, a legrangosabb előadóművészeti intézményeket tömörítő ECHO 1995-ben indította útjára a Rising Stars sorozatot. A szervezet nemcsak a jövő csillagainak felkutatásában vállal szerepet, de felfedezésük után se engedi el a művészek kezét: Európa szinte minden jelentős koncerttermét érintő turnén biztosítja azt, hogy megismerhesse őket a közönség. Valamennyi muzsikus koncertjén hallható egy-egy az ECHO felkérésére született új kortárs kompozíció is.



Az idei sorozat különlegessége, hogy az ECHO azokat a zenészeket indítja európai turnéra, akiknek koncertjeit két évvel ezelőtt meghiúsította a koronavírus-járvány - teszik hozzá a közleményben.



A sort a Kölner Philharmonie és a Festspielhaus Baden-Baden által delegált német ütőhangszeres, Vanessa Porter nyitja november 11-én. A művész előadásaiban előszeretettel használ egzotikus hangszereket, akár a saját testét is, improvizációit pedig emberi hanggal és elektronikus effektekkel kombinálja. Utóbbiakban ezúttal Daniel Mudrack lesz segítségére. Műsora kortárs kompozíciókból áll, köztük van Georges Aperghis az ECHO felkérésére született, egy perzsa ütőhangszerre, zarbra (más néven tonbak) és beszédhangra komponált darabja, a The Messenger, valamint Porter saját kompozíciója, a Folie is.



November 12-én, szombaton a londoni Barbican Centre jelöltje, James Newby bariton, a BBC Új Generációs Művésze, a Hannoveri Állami Operaház tagja lép fel a Müpában. Zongoraművész partnerével, Joseph Middletonnal a koncerten Schumann ritkán hallható Kerner-dalait és Judith Bingham brit zeneszerző koronavírus-járvány által inspirált dalciklusát adja elő.



A szombati napot a L'Auditori Barcelona és a Palau de la Música Catalana által delegált spanyol oboás, Cristina Gómez Godoy zárja. A művész alig volt 21 éves, amikor a Daniel Barenboim által irányított Staatskapelle Berlin szólóoboása lett, de fellépett a Carnegie Hall és a berlini Pierre Boulez Saal színpadán is. A Müpába Charlotte Bray új műve mellett a 19. és a 20. század néhány kiemelkedő oboaművével Mario Haring zongoraművész társaságában érkezik.



Vasárnap a Frankfurtban alakult Aris Quartet ad koncertet, amely 2016-ban öt díjat nyert el a müncheni ARD Nemzetközi Zenei Versenyen, majd két évvel később a BBC Új Generációs Művésze címet is megkapta. Az Elbphilharmonie Hamburg és a Konzerthaus Dortmund közös jelöltje a japán Misato Mochizuki in-side című új kompozíciója mellett a bécsi klasszikus Haydn és a romantikus Mendelssohn egy-egy művét adja elő a Müpában.



A koncertek sorát Diana Tishchenko zárja. Az ukrán hegedűművész Berlinben végezte tanulmányait, alig húszévesen a Gustav Mahler Ifjúsági Zenekar koncertmestere lett. Többek között első díjat nyert az ARD Nemzetközi Zenei Versenyen és a Long-Thibaud-Crespin Nemzetközi Versenyen. A koncerten Fejérvári Zoltán zongoristával lép fel, akivel több közös lemezt is készített. Bartók és Beethoven egy-egy darabja mellett Schnittke szólóhegedűre komponált művét és a portugál kortárs zeneszerző, Vasco Mendonca új alkotását is hallhatja a közönség.



A sorozatról további részletek a https://www.mupa.hu/programok/rising-stars oldalon olvashatók. [2022.11.03.]

