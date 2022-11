Folytatódott a Dancing with the stars 2022 - nézd vissza az 5. adás produkcióit

Elkezdődött a Dancing with the Stars ötödik élő show-ja, azaz a Riszaviadal! Nézd vissza Te is az elképesztő nyitányt a TV2 Play-en!

Lehengerlő nyitánnyal kezdődött a DWTS ötödik élő show-ja!

Egy álomszerű paso dobléval lépett parkettre az ötödik élő show-ban Pap Dorci és táncpartnere, Baranya Dávid!

Dancing With The Stars 5. adás - Pap Dorci és Baranya Dávid: Paso Doble

Elképesztő sambával készült a Dancing with the Stars ötödik élő show-jára Csobot Adél és Hegyes Berci! Nézd vissza most a produkciót!

Dancing With The Stars 5. adás - Csobot Adél és Hegyes Bertalan: Samba

A 2000-es évek egyik legnagyobb slágerére cha-cha-cházott Vavra Bence és táncpartnere, Lissák Laura a DWTS ötödik élő show-jában!

Dancing With The Stars 5. adás - Vavra Bence és Lissák Laura: Cha-Cha-Cha

Lenyűgöző tangóval érkezett a parkettre az ötödik élő show-ban Kökény Attila és táncpartnere, Mikes Anna! Nézd vissza Te is a produkciót!

Dancing With The Stars 5. adás - Kökény Attila és Mikes Anna: Tango

Mesés quicksteppel varázsolt napsütést a szürke őszi estébe Iván Bence és táncpartnere, Stana Alexandra a DWTS ötödik élő adásában!

Dancing With The Stars 5. adás - Iván Bence és Stana Alexandra: Quickstep

