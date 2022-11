Deák Bill Gyula életműkoncertre készül Deák Bill Gyula ünnepi koncertet jelentett be 75. születésnapja alkalmából, melyet 2023. november 18.-án 19:30 tól a Papp László Budapest Sportarénában tartanak. „Mint tudjuk, a blues egy életforma, egy életérzés - magával ragad, és nem ereszt. Nagy izgalommal várom a koncertet és nagyon hálás vagyok a közönségnek, hogy ennyi évtizeden keresztül mellettem van. Hatalmas boldogság, gazdagság és elégedettség számomra, hogy egész életemben azzal tudok foglalkozni, amit a világon a legjobban szeretek, ez pedig nem más, mint a zene, a színpad és a közönség. Igyekszem minél jobban viszonozni ezt a szeretet és tiszteletet, amit kapok” - mondta Deák Bill.



Bill kapitány egy élő legenda, sokszínű repertoárjából örökzöld dalait mára generációkon átívelve minden korosztály ismeri. A 75. születésnapja alkalmából megrendezésre kerülő életmű koncerten felcsendülnek a legemblematikusabb szerzemények, így természetesen nem hiányozhat a Rossz vér, Kőbánya blues, Felszarvazottak balladája stb... és életre kel Torda alakja is az István a Királyból.



A „fekete hangú magyar blueskirály” 1960-as években kezdte zenei pályafutását, amint bejött a beatzene Magyarországra és egyből beleszeretett, azóta többszörös arany-, platina és gyémántlemezes énekesként ismerik és elismerik itthon és világszerte egyaránt. Idén márciusban megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetés, amit nemcsak megbecsült zenei munkásságáért, hanem az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló példamutatásáért kapott. Számos kitüntetései és díjai mellett mégis a legnagyobb elismerés számára az, hogy elmennek az emberek a koncertjeire.



„A lényeg, hogy közel kerüljünk egymáshoz, muzsikáljunk egy jót, töltsük fel magunkat. Tervben van egy új zenei anyag is, amiből majd szeretnék egy kis ízelítőt adni, remélem addigra sikerül összehozni” – mondta Deák Bill Gyula.



Jegyek elérhetőek: 2022. október 25-én 10:00 órától



https://www.eventim.hu/hu/ jegyek/deak-bill-gyula-75- budapest-papp-laszlo- sportarena-594804/event.html, valamint a Tex országos jegyirodáiban. [2022.11.15.]

