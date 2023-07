Újra tombol a Kozmix slágere - Lotfi Begi elhozza a rave-hangulatot Az utóbbi öt év zenei sikertörténetének része a sztár producer Lotfi Begi. A formabontó feldolgozások szenvedélyes képviselője ezúttal a 2000-es évek partijelképét, a Kozmix „Kis világ” című felvételét porolta le az aktuálisan uralkodó zenei trendeknek megfelelően. A formáció egyik legnépszerűbb örökzöldje 23 év után végre méltó módon videóklippel együtt debütál! Begi 2022-ben a hazai rádiók legtöbbet játszott lemezlovasa lett. Burai Krisztiánnal közös „Háborgó mélység 2”, a tavaly kiadott, zseniális Ámokfutók-feldolgozás, „A hold dala” is felkerült a rádiós élbolyba. Idén pedig már a Warner Music Group, globális kiadó is szerződtette a DJ-t, aki az amerikai énekesnővel, Cecilia Gaulttal közösen kiadta a „Heartbreak”-et. Begi elárulta, hogy mi a sikerének titka: „Mindig próbálok árgus „fülekkel” figyelni arra, hogy mi az a hangzás, amire a magyar közönség vágyhat. Nemzetközi szinten az látszik, hogy az elektronikus zenébe kezd beszivárogni az ezredforduló környékén uralkodó (euro)rave-s hangulat. Nem titok, hogy David Guetta és Calvin Harris is hasonló zenékkel rukkolt elő mostanság. Itthon ritkán hallok ilyen jellegű számokat, engem pedig éppen a műfaj egyik hazai úttörőjével, a Kozmixszal hozott össze a véletlen egy backstage-buli során. Fel is kértem őket egy együttműködésre és szerencsére örültek a kezdeményezésemnek.” A jövőre harminc éves jubileumát ünneplő csapat jelenleg is nagy rajongótáborral büszkélkedik, Lányi Lala és Horváth Zsolt (Hozso) kibővített zenekarral továbbra is koncertezik. A banda nevéhez olyan klasszikusok kötődnek még, mint a „Holnapután” vagy az „Angyal”. Az újragondolt bomba egyből két verzióban – egy kibővített és egy rádiós formában - hallgatható meg, illetve végre videóklippel együtt élvezhető a eurorave-fergeteg.

