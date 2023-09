Az elmúlt nyár zenei meglepetései 1. rész Minisorozatunk célja 3 olyan zenei produkció bemutatása, amely kiemelkedő minősége miatt üde színfoltja volt a nyárnak. Az István, a Király, a The Juice és a Curtis produkció 3 teljesen más műfaj, a kiválasztásuk pedig szubjektív szempontok alapján zajlott. István, a Király Látszólag hálás feladat a 40 éves jubileumát ünneplő produkció felújítása. Hálás téma, mindenki által ismert dalok és igen komoly előélet.



De az a mű, amit annyiszor eljátszottak és annyi szereposztáson átesett, mint az István, a Király, óhatatlanul az összehasonlítgatás áldozata lehet. Novák Péter koreográfus-rendező egy interaktív show-t álmodott a Papp László Budapest SportArénába, ahol a közönség a jegy megvásárlásával eleve szavazott: István és Koppány oldalra szóltak a jegyek és a "kedvencét" a közönség torkaszakadtából skandálhatta. A rendezés koncepciója az összekapaszkodás erősítése volt, tehát a közönség az előadás után kifelé már nem tartott véres ütközetet. :) Novák Péter életét végigkíséri a darab, gyermekkorában találkozott vele először, amikor negyven éve az apukája, Novák Ferenc megrendezte a darabot. A szereposztás meggyőző volt. Koltai-Nagy Balázs Istvánja inkább a tépelődő, belső vívódásokkal küzdő Istvánt jelenítette meg. Baricz Gergő kőkemény Koppány volt a maga reszelős, egyszerre szinte két hangon (!) megszólaló orgánumával.

Saroltát kellően kemény nőnek ábrázolta Shell Judit, és Horányi Juli is igen hiteles Gizella volt. Ének szempontjából ő tetszett a legjobban, szellős énekével belakta az Arénát. Orosz Ákos vérprofi Asztrik volt, Herzku Ágnes Rékája és Sena, mint Sámán is emlékezetes maradt. Az Aréna küzdőterének jó háromnegyede a színpad része volt, így a nézőkhöz nagyon közel történtek az események. Ráadásul a küzdőtér közönségét bevonták a táncosok a táncba és a főszereplők is szerepeltek a nézők között is. A színpad mérete lehetővé tette, hogy pörgős előadást lássunk. Az egyik helyszínre felvonultak, amíg a színpad másik felén épp zajlott a műsor. A zenekar nagyon tetszett, mai hangzással, az eredeti műhöz hűen, azt jellegében megőrizve adták elő a dalokat. Pregnáns, precíz zenélés történt, mai technikai körülmények között, aminek az lett az eredménye, hogy mindent nagyon jól lehetett hallani, igazi nagyszínpados sound-okkal. Nagy élmény volt ezeket a dalokat ilyen zenei környezetben hallgatni! A néptáncosok, a kóristák, a fénytechnika, a jelmezek, a kivetítők mind olyan professzionális elegyet alkottak, amely méltó helyre emelte az István, a Királyt: egy profi, emlékezetes előadást láttunk, amit a neten szerencsére bármikor újra nézhetünk, jó minőségben.



