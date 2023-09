Curtis zenekara meglepetés volt Minisorozatunk célja 3 olyan zenei produkció bemutatása, amely kiemelkedő minősége miatt üde színfoltja volt a nyárnak. Az István, a Király, a The Juice és a Curtis produkció 3 teljesen más műfaj, a kiválasztásuk pedig szubjektív szempontok alapján zajlott. Curtis Curtis óriási forma. A legfontosabb dolog az ő esetében a hitelesség. A mai világban, ahol a póz, a kamu és a photoshop dívik, idejön (jó, ez túlzás, 10 éve áll a színpadon) egy csávó, aki vállalja az összes bűnét, hibáját, esetlegességét. Na jó, a műfaj megköveteli a gyors kocsikat, jó csajokat, és a koncertjére sem feltétlenül a könyvtár szakos egyetemisták látogatnak el. Celeb Bulvár rovatunk következik: Curtis a koncertjein mindig megköszöni Majoros Péternek, mint szerzőtársának a Belehalok dalt. Majka szülinapján is közös képpel köszöntötte fel korábbi partnerét. Majka "mindenkinek köszönöm szépen a köszönést" posztot tett ki aznap. Banda Curtis zenekara meglepetés volt számomra, minden várakozást felülmúl! Ez alól Vígh Arnold a kivétel, az ő basszusgitározása régóta etalon nálam. Sőt, a Curtis mögött kifejezetten visszafogja lovakat, pedig van ott egy komplett ménes... Figyelem! Ő írta a Lehetne újra február és a Maradunk végig slágereket! A vokál nagyon erős és egységes: Széles Iza, Hasenfrantz Betti és Harót Balázs (aki szólóban is megmutatja, hogy milyen jó hangja van) stabil támasza a főéneknek.

Géczi Viktor szinte csak sejteti, hogy profi gitáros, én elviselnék több szólót tőle, de Demkó Matyi billentyűssel ugyanez a helyzet. Most, ahogy ezt összefoglalom, rájöttem, hogy már-már túlzásba viszik a zenei alázatot. Curtis, az egyik bulin kötelező jelleggel adj mindenkinek valami rövidet, hidd el, még nagyobb lesz a zenében a DÖG! :) Tetszik a hangszerelés: szellős, nincs benne sok kütyü és nem kizárólag az a hangulat fokmérője, hogy ugrálunk és hangosak vagyunk. Látvány Glatz Gábor dobos melója külön bekezdésért kiált. Az nem újdonság, hogy a feszes groove-ok specialistája, hiszen 20 évig a Back 2 Black ritmusát diktálta. De a Curtis produkció vizuálja is az ő nevéhez fűződik és azt kell, hogy mondjam, zseniális és lélegzetelállító! Headliner produkció ettől lett a Curtis live. Nem egy képernyővédőt látunk a zenekar mögött, mint a legtöbb produkciónál, hanem moziélményünk van: a látvány részben a zenekar között helyezkedik el, ritmusban pontosan igazodik a zenéhez és élethűen jelenít meg színházi belsőt, katedrális belsejét, vagy éppen az újpesti lakótelepet. Utóbbinál el is kapott az újpesti feeling, úgy kellett figyelmeztetni magam, hogy az Üllői úton nőttem fel. ;)

Glatz Gábor zenei (és színpadtechnikai!) életútja külön cikket ölelne fel, most legyen elég annyi: ha az Első Emelet eredeti dobosa 33 év után visszatért a zenekarába és óriási sikereket élnek meg újra, a B2B zenekar is megérdemelné ugyanezt egyszer. Curtis zsűrizik, sztárboxol, celebkedik, szóval mindent megtesz, amit egy mai mainstream popelőadó karrierjével együtt jár. Nem kell nagy jóstehetségnek lenni ahhoz, hogy betippeljem: szerintem a Budapest Parkban látni fogjuk őt jövőre. [2023.09.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.09.20.]

SÜRGŐS HITELEK koncertjegy [2023.09.19.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu