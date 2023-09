Ed Sheeran váratlanul ismét lemezzel jelentkezett Váratlanul új albummal jelentkezett Ed Sheeran. A korábbiakhoz hasonlóan az Autumn Variations című lemez producere is a National amerikai rockzenekar tagja, Aaron Dessner volt. A jövő héten, október 2-án pedig már érkezik a kiadvány élő verziója is, amelynek különlegessége, hogy a hangfelvételeket a rajongók otthonaiban rögzítette a világsztár - közölte a Magneoton, az anyag magyarországi forgalmazója pénteken az MTI-vel. A 33 éves, négyszeres Grammy-díjas Ed Sheeran májusban jelentette meg a matematikai jeleket a címében felsorakoztató lemezeinek utolsó darabját, a "-" (Subtract) című albumot. A brit dalszerző-énekes akkor arról mesélt, hogy eredetileg teljesen más dalokat tervezett kiadni, de családjában és baráti körében beállt változások, megpróbáltatások egy új irányba sodorták.



Mégsem egy kiadatlan demókhoz nyúlt vissza, hiszen az Autumn Variations egy stúdió-session alatt született tavaly ősszel.



A korong tizennégy dalának mindegyikét - Edward Elgar Enigma Variations című műve nyomán - Sheeran egy-egy barátja inspirálta. Az Autumn Variations az ősz bensőséges hangulatát ragadja meg fényképszerűen. Az albumon felsejlik a magány, az elszigeteltség és a fájdalom érzése, de az elengedéshez szükséges felszabadító erő és az új kapcsolatok felemelő érzése is előbukkan.



Ed Sheeran 2011-ben robbant be a brit zenei színtérre "+" című debütáló kiadványával, majd a következő években érkezett az "x", a "÷", a No.6 Collaborations Project, a 2021-ben kiadott "=", majd végül idén tavasszal a "-" (Subtract).



A brit sztár 2019-ben koncertet adott a Sziget fesztivál nyitónapján, 2021-ben pedig színpadra lépett az MTV EMA Hungary díjátadó gáláján a Budapest Sportarénában. [2023.09.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.09.30.]

GAZDA szolgáltatás [2023.09.28.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu