Augusztus közepéig lehet jelentkezni a Házy Erzsébet énekversenyre Augusztus 15-ig várják az énekesek jelentkezését a Szlovákiai Civil Becsületrend által szervezett Házy Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató Énekversenyre opera, operett és musical kategóriában - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. Mint írták, a versenyt névadója, Házy Erzsébet tiszteletére rendezik, és célja az új tehetségek felkutatása.

A közleményben felidézik: Házy Erzsébet Pozsonyból indulva a 20. század egyik legjelentősebb magyar opera- és operetténekesévé vált. Pályáját a Magyar Rádió énekkarában kezdte, a Magyar Állami Operaházban 1951-ben mutatkozott be Verdi Rigolettójában.

A közlemény szerint a versenyre a tehetségkutató honlapjáról letöltött, géppel kitöltött jelentkezési lappal, a szcivilb2015@gmail.com e-mail címen lehet jelentkezni. Az énekesek öt számmal nevezhetnek, amelyből egyet a válogató során, egyet a középdöntőben, egyet pedig - a zsűri választása alapján - a döntőben kell előadniuk.



Mint írták, idén rendhagyó módon az előválogató online zajlik, a jelentkezőknek a kitöltött adatlap mellé csatolniuk kell azt a videót is, amelyen az első forduló dalát éneklik. A középdöntőt és a döntőt szeptember 21-én és 22-én rendezik Érsekújváron.

Az első helyezett 500, a második 300, a harmadik 200 eurós jutalomban részesül. A legjobb énekes a megmérettetés fődíjaként egy koncert keretében bemutatkozhat Dunakeszin, Pozsonyban és Somorján, valamint Olaszországban, Sienában és Monteriggioniban is.

A Magyar Művészeti Akadémia is hozzájárul az énekesek támogatásához: elismerő oklevelet, valamint 300 és 200 ezer forint pénzdíjat adományoz egy-egy jelentkezőnek. Ezen felül a legjobb tenoristának átadják a Fülöp Attila Emlékdíjat - áll a közleményben.

Az énekverseny létrejöttét és lebonyolítását támogatja a Bethlen Gábor Alap mellett a Kultminor, Nyitra megye Önkormányzata, a CEF - Central European Foundation, az MMA, a Rotary International, a pozsonyi Liszt Intézet és Érsekújvár Önkormányzata.



További információk az énekverseny honlapján érhetők el.

MTI [2024.07.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gyors kölcsön alacsony kamattal szolgáltatás [2024.07.08.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu