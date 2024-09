Ma este élőben - elérhető álomvilág Budapesten A Fáklya Rádió Cool-Túra című magazinjában szeptember 19-én Czunyi Tímea, a budapesti Madame Tussauds marketing- és értékesítési vezetője lesz Biró Zsolt műsorvezető vendége. Tímea egy olyan csodás világba kalauzolja el a hallgatókat, amelyet sokan csak elképzelni mernek… Ám a budapesti Madame Tussauds-ban páldául történelmi személyekkel és sztárokkal találkozhatnak a látogatók, akik csak épp meg nem szólalnak. S bár roppant valóságosak, azért nem teszik ezt, mert történetesen szobrok, ám szinte a tökéletességig élethűek. Népszerűségük nem is véletlen, s csodálatos, hogy most már nem kell az eredeti helyszínre, Londonba utazni, hanem egyre több nagyvárosban érhető el a káprázat. Mert valljuk be, szeretünk merengeni. Szeretjük elképzelni, hogy közös fotót készíthetünk filmcsillagokkal, híres zenészekkel és történelmünk meghatározó szereplőivel. Akkor is, ha tudjuk, hogy mindez csak illúzió. Ám az álmok csodásak, a jó néha elképzelni, hogy elérhető közelségbe kerülnek olyan nagyságok, mint a mondjuk Lionel Messi… Persze ahhoz, hogy egy ilyen állandó kiállítás sikeres legyen, profi háttércsapatra is szükség van, akik lelkesen és profin irányítják az álmokat. Czunyi Tímea, a budapesti Madame Tussauds marketing- és értékesítési vezetője is kiváló szakember, aki pontosan tudja, érti és érzi, mi kell egy ilyen helynek ahhoz, hogy az emberek a szívükbe zárják a látogatás minden egyes pillanatát. Biró Zsolt műsorvezető vele beszélget majd azokról a kulisszatitkokról, amelyeket Tímea elárulhat, s biztosan vagyunk benne, hogy lebilincselő egy óra áll előttünk, amit kár lenne kihagyni! Füleljetek tehát a Fáklya Rádió Cool-Túra című adására szeptember 19-én, este 8 órától www.faklyaradio.hu linkre kattintva, vagy akár nézzétek élőben a beszélgetést a twitch.tv/faklyaradio oldalon. [2024.09.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gyors és azonnali kölcsön egyéb [2024.09.18.]

