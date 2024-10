Kamondy Ágnes új lemezzel tér vissza: október 31-én mutatja be a Pest fölött az ég című albumot Kamondy Ágnes, a nyolcvanas évek alternatív színterének meghatározó alakja, zeneszerző és szövegíró, új lemezzel jelentkezik. A Pest fölött az ég című albumot október 31-én mutatja be a budapesti Katona József Színházban, amely különleges koncertnek ígérkezik a hazai kulturális életben. A koncert anyaga Kamondy tizenkét új szerzeményét öleli fel, néhány régebbi dalával együtt. A lemez és az előadás külön érdekessége, hogy Kiss Llászló (Európa Kiadó egykori basszusgitárosa), Karafiáth Orsolya és Simon Márton költő is közreműködött szövegíróként. A műsor egyébként 2019-ben debütált a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon, ahol már nagy sikert aratott. A címadó dal, a Pest fölött az ég, tisztelgés a néhai filmrendező Xantus János előtt, és egyben utalás Wim Wenders kultikus Berlin felett az ég című filmjére. Mély, személyes hangvételű zenei utazás A Pest fölött az ég dalciklus nem csupán zenei élmény, hanem érzelmi és gondolati utazás is. A dalok egyszerre fájdalmasak és derűsek, frivol és emelkedett hangvételűek, mélyen személyes és mégis közérzeti jellegűek, amelyeket Kamondy zenekarának tagjai – többek között Kisfalvi Kriszta, Roszik Hella, Gyenge Lajos és Vajdovich Árpád – tesznek teljessé. Egy életmű összegzése és új fejezet nyitása Kamondy Ágnes gazdag életműve több évtizedes zenei és színházi tapasztalatot ölel fel, amely során különböző művészeti ágakat ötvözött: dolgozott Másik Jánossal, zenélt az Orfeo és Kolinda formációkban, és ő írta a híres Woyzeck előadás zenéjét a Stúdió "K" számára. Az Orkesztra Lunával megjelentetett Szukadal című lemeze, valamint a Dalok Közép-Nirvániából előadás mind-mind meghatározó alkotások voltak pályáján. Kamondy most újra színpadra lép, megidézve a nyolcvanas évek underground szellemiségét, de egy friss, személyes hangvétellel, amely különleges élményt ígér a rajongóknak és az új közönségnek egyaránt. [2024.10.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Mindenféle kölcsön mindenki számára Euró egyéb [2024.10.24.]

