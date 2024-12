Íme a Megasztár 7 győztese - Gudics Máté megnyerte Vasárnap este véget ért a Megasztár idei évada, és kiderült, ki lett Magyarország kedvence. A döntőben négy finalista mérte össze tudását: Balogh Rebeka Valéria, Gudics Máté, Orbán Rudolf és Tóth Abigél. Az első produkciók során a versenyzők duetteket adtak elő a korábbi győztesekkel, ezzel biztosítva a színvonalas kezdést. Gudics Máté Rúzsa Magdival énekelt, Orbán Rudolf Molnár Ferenc Caramellel adott elő közös számot, Tóth Abigél Tolvai Renivel állt színpadra, míg Balogh Rebeka Valéria Király Viktorral alkotott duót. A produkciók után elérkezett az első döntés ideje: Tóth Abigél búcsúzott a versenytől, negyedik helyezettként zárva a Megasztárt. Kialakult a dobogósok sorrendje



Az est folytatásában a közönség szavazatai döntöttek: Balogh Rebeka Valéria lett a harmadik helyezett, így két férfi finalista maradt a végére. A Megasztár 7 győztese Gudics Máté!



A végső csatában Gudics Máté és Orbán Rudolf álltak egymással szemben, de a közönség szavazatai alapján Gudics Máté vihette haza a győztesnek járó díjat. Gratulálunk! Kiemelkedő nyeremények és lehetőségek



Gudics Máté 40 millió forintot nyert, továbbá lehetőséget kap, hogy dalfelvételt készítsen a világhírű Paramount Recording Studios-ban. Ezen felül hároméves zenei képzést nyert a Kodolányi János Egyetemen, és a 2025-ös Strand Fesztivál színpadán is felléphet. Közös koncert Rúzsa Magdival



Nemcsak a győztes, de a négy döntős és az ötödik helyen végzett Dénes Dávid is különleges lehetőséget kapott: mindannyian fellépnek Rúzsa Magdi februári Aréna koncertjén előzenekarként. Az esemény kiváló alkalom lesz arra, hogy a Megasztár sztárjai még közelebb kerüljenek a rajongókhoz. [2024.12.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje BUDAPEST szolgáltatás [2024.12.07.]

+33748358947 szolgáltatás [2024.12.06.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu